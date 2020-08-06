В Перми ввели ограничительные меры на посещение набережной

Posted 6 августа 2020, 08:24
Published 6 августа 2020, 08:24
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
На территории городской набережной вводится несколько ограничений. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
С 00:00 часов 8 августа на набережной Камы начнут действовать следующие противоэпидемические меры:
Если пермяки не будут соблюдать социальную дистанцию на набережной, то власти закроют ее для массового посещения. Тогда на территорию сможет пройти только обслуживающий персонал. Контролем за исполнением постановления займется начальник департамента культуры и молодежной политики Елена Неганова.