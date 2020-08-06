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Posted 6 августа 2020, 08:24

Published 6 августа 2020, 08:24

Modified 2 марта 2023, 15:53

Updated 2 марта 2023, 15:53

В Перми ввели ограничительные меры на посещение набережной

В Перми ввели ограничительные меры на посещение набережной

6 августа 2020, 08:24
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Контроль за исполнением постановления возложен на начальника департамента культуры и молодежной политики Елену Неганову.

На территории городской набережной вводится несколько ограничений. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

С 00:00 часов 8 августа на набережной Камы начнут действовать следующие противоэпидемические меры:

  • запрещено массовое скопление людей с нарушением правил социального дистанцирования;
  • запрещено выступление уличных музыкантов и иных творческих коллективов с числом участников более пяти человек.

Если пермяки не будут соблюдать социальную дистанцию на набережной, то власти закроют ее для массового посещения. Тогда на территорию сможет пройти только обслуживающий персонал. Контролем за исполнением постановления займется начальник департамента культуры и молодежной политики Елена Неганова.

#Общество#Коронавирус в Перми#Набережная
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