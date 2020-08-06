В Перми ввели ограничительные меры на посещение набережной

Если пермяки не будут соблюдать социальную дистанцию на набережной, то власти закроют ее для массового посещения. Тогда на территорию сможет пройти только обслуживающий персонал. Контролем за исполнением постановления займется начальник департамента культуры и молодежной политики Елена Неганова.