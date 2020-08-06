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Posted 6 августа 2020, 09:49

Published 6 августа 2020, 09:49

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

За сутки коронавирус нашли у жителей 13 территорий. Список

6 августа 2020, 09:49
Сюжет
Коронавирус в Перми
С начала пандемии коронавируса в Пермском крае зафиксировано 6296 случаев заражения,

За сутки в Пермском крае зафиксировано 69 заражений COVID-19. Большинство заболевших проживает в Перми — 55 человек. Всего случаи выявлены в 13 территориях региона.

Как сообщает пресс-служба Правительства Пермского края, по два заразившихся выявлено в Большесосновском муниципальном районе и Чердынском городском округе. По одному заразившемуся проживают в Верещагинском, Краснокамском, Осинском, Октябрьском, Лысьвенском, Соликамском городских округах, Пермском, Кунгурском муниципальных районах, Ординском и Юсьвинском муниципальных округах.

Всего в Пермском крае выявлено 6296 случаев заболевания коронавирусом. Случаев заражения не зафиксировало только в одной территории Пермского края — Косинском муниципальном округе.

#Общество#Коронавирус в Перми
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