За сутки коронавирус нашли у жителей 13 территорий. Список

Posted 6 августа 2020, 09:49
Published 6 августа 2020, 09:49
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
За сутки в Пермском крае зафиксировано 69 заражений COVID-19. Большинство заболевших проживает в Перми — 55 человек. Всего случаи выявлены в 13 территориях региона.
Как сообщает пресс-служба Правительства Пермского края, по два заразившихся выявлено в Большесосновском муниципальном районе и Чердынском городском округе. По одному заразившемуся проживают в Верещагинском, Краснокамском, Осинском, Октябрьском, Лысьвенском, Соликамском городских округах, Пермском, Кунгурском муниципальных районах, Ординском и Юсьвинском муниципальных округах.
Всего в Пермском крае выявлено 6296 случаев заболевания коронавирусом. Случаев заражения не зафиксировало только в одной территории Пермского края — Косинском муниципальном округе.