За сутки коронавирус нашли у жителей 13 территорий. Список

Как сообщает пресс-служба Правительства Пермского края, по два заразившихся выявлено в Большесосновском муниципальном районе и Чердынском городском округе. По одному заразившемуся проживают в Верещагинском, Краснокамском, Осинском, Октябрьском, Лысьвенском, Соликамском городских округах, Пермском, Кунгурском муниципальных районах, Ординском и Юсьвинском муниципальных округах.