В Пермском крае в плановом режиме возобновят оказание медицинской помощи взрослым

Posted 7 августа 2020, 08:38
Published 7 августа 2020, 08:38
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Сегодня, 7 августа, Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю внес изменения в постановление о противоэпидемических мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
С понедельника, 10 августа, в Пермском крае в плановом режиме возобновляется оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи взрослому населению. Взрослые могут посещать дневные стационары и имеют право на получение медицинских услуг в стационарных условиях.
Ранее в постановление были внесены изменения в порядке оказания медпомощи, коснувшиеся детей.