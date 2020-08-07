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Posted 7 августа 2020, 08:38

Published 7 августа 2020, 08:38

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В Пермском крае в плановом режиме возобновят оказание медицинской помощи взрослым

В Пермском крае в плановом режиме возобновят оказание медицинской помощи взрослым

7 августа 2020, 08:38
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Изменения вступят в силу с понедельника, 10 августа.

Сегодня, 7 августа, Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю внес изменения в постановление о противоэпидемических мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С понедельника, 10 августа, в Пермском крае в плановом режиме возобновляется оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи взрослому населению. Взрослые могут посещать дневные стационары и имеют право на получение медицинских услуг в стационарных условиях.

Ранее в постановление были внесены изменения в порядке оказания медпомощи, коснувшиеся детей.

#Общество#Коронавирус в Перми
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