В Пермском крае в плановом режиме возобновят оказание медицинской помощи взрослым

С понедельника, 10 августа, в Пермском крае в плановом режиме возобновляется оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи взрослому населению. Взрослые могут посещать дневные стационары и имеют право на получение медицинских услуг в стационарных условиях.