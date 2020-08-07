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Posted 7 августа 2020, 12:23

Published 7 августа 2020, 12:23

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

Завершился первый этап конкурса по разработке гимна Перми

Завершился первый этап конкурса по разработке гимна Перми

7 августа 2020, 12:23
Фото: Properm.ru.
Три лучших варианта опубликуют на сайте городской администрации.

Сегодня, 7 августа, завершился перый этап конкурса по разработке гимна города. Планировалось, что конкурс завершится в марте, однако затем его продлили до 7 августа.

«Рассмотрение и оценка конкурсной комиссией представленных на конкурс текстов гимна будет осуществляться в период с 10 августа по 4 сентября, подведение итогов первого этапа состоится 4 сентября. По итогам оценки конкурсная комиссия отбирает три лучших варианта текста гимна», — сообщили Properm.ru в департаменте культуры и молодежной политики.

Решение конкурсной комиссии будет опубликовано на официальном сайте администрации Перми.

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