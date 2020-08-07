Завершился первый этап конкурса по разработке гимна Перми

«Рассмотрение и оценка конкурсной комиссией представленных на конкурс текстов гимна будет осуществляться в период с 10 августа по 4 сентября, подведение итогов первого этапа состоится 4 сентября. По итогам оценки конкурсная комиссия отбирает три лучших варианта текста гимна», — сообщили Properm.ru в департаменте культуры и молодежной политики.