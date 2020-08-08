Заразились еще 23 пенсионера. Подробности о новых случаях COVID-19 в Прикамье

Posted 8 августа 2020, 07:51
Published 8 августа 2020, 07:51
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
За сутки в Пермском крае зафиксировано еще 68 случаев заражения: 51 их них лечатся в больницах, 17 — дома под наблюдением врачей. Коэффициент распространения заболевания на сегодня составляет 0,94. Вчера он был на уровне 0,95.
«Из 68 новых инфицированных — 23 мужчины, 45 женщин. Среди взрослого населения: младше 45 лет — 18 человек, 27 человек в возрасте 45–65, 23 человека старше 65 лет», — сообщает пресс-служба Правительства региона со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
За прошедшие сутки также зафиксировано три летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19. Также, один пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19.