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Posted 8 августа 2020, 07:51

Published 8 августа 2020, 07:51

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Заразились еще 23 пенсионера. Подробности о новых случаях COVID-19 в Прикамье

8 августа 2020, 07:51
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Коронавирус в Перми
Учитывая новые данные, в Пермском крае зафиксировано 6436 случаев COVID-19.

За сутки в Пермском крае зафиксировано еще 68 случаев заражения: 51 их них лечатся в больницах, 17 — дома под наблюдением врачей. Коэффициент распространения заболевания на сегодня составляет 0,94. Вчера он был на уровне 0,95.

«Из 68 новых инфицированных — 23 мужчины, 45 женщин. Среди взрослого населения: младше 45 лет — 18 человек, 27 человек в возрасте 45–65, 23 человека старше 65 лет», — сообщает пресс-служба Правительства региона со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки также зафиксировано три летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19. Также, один пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19.

#Общество#Коронавирус в Перми
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