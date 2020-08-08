Заразились еще 23 пенсионера. Подробности о новых случаях COVID-19 в Прикамье

За сутки в Пермском крае зафиксировано еще 68 случаев заражения: 51 их них лечатся в больницах, 17 — дома под наблюдением врачей. Коэффициент распространения заболевания на сегодня составляет 0,94. Вчера он был на уровне 0,95.