Суд заставил мэрию Перми отремонтировать 62-летний дом на улице Мира

Администрация Перми проведет капитальный ремонт четырехэтажного дома на ул. Мира, 59. Здание построено в 1958 году. Согласно данным портала госзакупок, городские власти ищут подрядную организацию, которая приведет дом в порядок во исполнение решения суда, вынесенного еще в 2016 году.