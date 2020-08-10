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Posted 10 августа 2020, 11:13

Published 10 августа 2020, 11:13

Modified 2 марта 2023, 15:52

Updated 2 марта 2023, 15:52

Суд заставил мэрию Перми отремонтировать 62-летний дом на улице Мира

10 августа 2020, 11:13
Сюжет
Коммунальный рай
Чиновники должны были начать капитальный ремонт здания еще в 2016 году.

Администрация Перми проведет капитальный ремонт четырехэтажного дома на ул. Мира, 59. Здание построено в 1958 году. Согласно данным портала госзакупок, городские власти ищут подрядную организацию, которая приведет дом в порядок во исполнение решения суда, вынесенного еще в 2016 году.

Исполнителю контракта предстоит оштукатурить и окрасить цоколь дома, заменить кровлю, отремонтировать систему водоотведения с кровли, полы балконов, отмостки, систему отопления и электросети. На все у подрядчика будет 180 дней. За работу мэрия готова заплатить 11,2 млн рублей. Деньги выделены из бюджета Перми.

#Недвижимость#Коммунальный рай#Капремонт
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