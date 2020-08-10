Суд заставил мэрию Перми отремонтировать 62-летний дом на улице Мира

Posted 10 августа 2020, 11:13
Published 10 августа 2020, 11:13
Modified 2 марта 2023, 15:52
Updated 2 марта 2023, 15:52
Администрация Перми проведет капитальный ремонт четырехэтажного дома на ул. Мира, 59. Здание построено в 1958 году. Согласно данным портала госзакупок, городские власти ищут подрядную организацию, которая приведет дом в порядок во исполнение решения суда, вынесенного еще в 2016 году.
Исполнителю контракта предстоит оштукатурить и окрасить цоколь дома, заменить кровлю, отремонтировать систему водоотведения с кровли, полы балконов, отмостки, систему отопления и электросети. На все у подрядчика будет 180 дней. За работу мэрия готова заплатить 11,2 млн рублей. Деньги выделены из бюджета Перми.