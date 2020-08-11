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Posted 11 августа 2020, 04:28

Published 11 августа 2020, 04:28

Modified 2 марта 2023, 15:52

Updated 2 марта 2023, 15:52

18-летний парень уговорил двух подростков обокрасть односельчанина

18-летний парень уговорил двух подростков обокрасть односельчанина

11 августа 2020, 04:28
Фото: Properm.ru.
Подростки уже ранее сами совершали преступления.

Следователи по городу Добрянка закончили производство по уголовному в отношении двух 15-летних и 18-летнего жителей поселка Камский. В зависимости от ролей их обвиняют по:

  • п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище);
  • п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон группой лиц по предварительному сговору);
  • ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, с февраля по март 2020 года 18-летний обвиняемый склонил двух подросток к совершению тяжкого преступления. Они дважды проникли к дом одно из жителей поселка Камский и похитили имущества на сумму 2,8 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что в сентября 2019 года два 15-летних обвиняемых угоняли автомобиль одного из местных жителей. Уголовное дело будет направлено в суд после утверждения обвинительного заключения.

#Происшествия
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