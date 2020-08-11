18-летний парень уговорил двух подростков обокрасть односельчанина

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, с февраля по март 2020 года 18-летний обвиняемый склонил двух подросток к совершению тяжкого преступления. Они дважды проникли к дом одно из жителей поселка Камский и похитили имущества на сумму 2,8 тыс. рублей.