18-летний парень уговорил двух подростков обокрасть односельчанина

Posted 11 августа 2020, 04:28
Published 11 августа 2020, 04:28
Modified 2 марта 2023, 15:52
Updated 2 марта 2023, 15:52
Следователи по городу Добрянка закончили производство по уголовному в отношении двух 15-летних и 18-летнего жителей поселка Камский. В зависимости от ролей их обвиняют по:
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, с февраля по март 2020 года 18-летний обвиняемый склонил двух подросток к совершению тяжкого преступления. Они дважды проникли к дом одно из жителей поселка Камский и похитили имущества на сумму 2,8 тыс. рублей.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что в сентября 2019 года два 15-летних обвиняемых угоняли автомобиль одного из местных жителей. Уголовное дело будет направлено в суд после утверждения обвинительного заключения.