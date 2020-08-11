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Posted 11 августа 2020, 12:22

Published 11 августа 2020, 12:22

Modified 2 марта 2023, 15:52

Updated 2 марта 2023, 15:52

В июне сократился экспорт нефти из России

11 августа 2020, 12:22
Перед этим в мае упали цены на нефть.

В июне текущего года экспорт нефти из России сократился на 43%. Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

В физическом выражении экспорт нефти вырос на 7% в годовом исчислении, составив 20,27 млн тонн. Показатель в денежном выражении сократился из-за понижения цен на нефть в отчетном периоде. По данным Министерства финансов России, средняя цена на основной товар российского экспорта — нефть марки Urals — по отношению к маю выросла на 35%. Однако стоимость нефти оказалась в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года.

В период с января по июнь отмечается снижение экспорта нефти на 2,6% по отношению к аналогичному периоду 2019 года — до 125,1 млн тонн, а в денежном выражении — на 34% до 38,9 млрд долларов.

#Общество
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