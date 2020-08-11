В июне сократился экспорт нефти из России

В физическом выражении экспорт нефти вырос на 7% в годовом исчислении, составив 20,27 млн тонн. Показатель в денежном выражении сократился из-за понижения цен на нефть в отчетном периоде. По данным Министерства финансов России, средняя цена на основной товар российского экспорта — нефть марки Urals — по отношению к маю выросла на 35%. Однако стоимость нефти оказалась в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года.