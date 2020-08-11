Власти объявили конкурс на проектирование концертно-спортивного комплекса возле ДКЖ в Перми

Начальная цена контракта составляет 93,2 млн рублей. Средства на проектирование выделены в рамках государственной программы Пермского края «Спортивное Прикамье». Концертно-спортивный комплекс рассчитывают построить в районе ДКЖ в 2022–2024 годах. Площадь строения составит 30 тыс. кв. м. Многофункциональная арена будет рассчитана на 10,5 тыс. посадочных мест. Высота главной арены составит пять этажей, а тренировочной — два этажа (с учетом хоккейной коробки). Окончательные параметры будущего здания утвердят после составления проекта. Кроме того, подрядчик спроектирует многоуровневый наземный паркинг. На работы победителю аукциона дается год и три месяца.