Власти объявили конкурс на проектирование концертно-спортивного комплекса возле ДКЖ в Перми

Posted 11 августа 2020, 09:12
Published 11 августа 2020, 09:12
Modified 2 марта 2023, 15:52
Updated 2 марта 2023, 15:52
Управление капитального строительства Пермского края объявило аукцион на проектирование концертно-спортивного комплекса в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Начальная цена контракта составляет 93,2 млн рублей. Средства на проектирование выделены в рамках государственной программы Пермского края «Спортивное Прикамье». Концертно-спортивный комплекс рассчитывают построить в районе ДКЖ в 2022–2024 годах. Площадь строения составит 30 тыс. кв. м. Многофункциональная арена будет рассчитана на 10,5 тыс. посадочных мест. Высота главной арены составит пять этажей, а тренировочной — два этажа (с учетом хоккейной коробки). Окончательные параметры будущего здания утвердят после составления проекта. Кроме того, подрядчик спроектирует многоуровневый наземный паркинг. На работы победителю аукциона дается год и три месяца.
Размеры главной крытой ледовой арены составят 36 на 66 метров. В комплексе планируется построить раздевалки для спортсменов, в том числе с выходом на лед, медицинские кабинеты, обеденные зоны, помещения для судей и тренеров. Подрядчик должен предусмотреть помещения для спортивного инвентаря, спецтехники и одежды. Планируется, что победитель закупки спроектирует вспомогательные помещения — гримерки и репетиционный зал для артистов.
Новая многофункциональная арена является одним из приоритетных проектов «Пермь-300», реализуемых к юбилею краевой столицы. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября.