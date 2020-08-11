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Posted 11 августа 2020, 09:43

Published 11 августа 2020, 09:43

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

За сутки коронавирусом заразились жители 19 территорий Пермского края

11 августа 2020, 09:43
Сюжет
Коронавирус в Перми
Второе место по числу случаев заражений за сутки после Перми занимает Пермский муниципальный район — там восемь человек с COVID-19.

За сутки случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 19 территориях Пермского края. Большинство заболевших снова в Перми — 30 человек. Восемь зараженных выявлено в Пермском муниципальном районе. Заразились и трое жителей Кунгурского городского округа, сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.

Кроме того, по по двое заразившихся выявлено в Верещагинском, Добрянском, Октябрьском, Соликамском, Краснокамском городских округах, Кунгурском муниципальном районе, Чайковском и Березниках. По одному зараженному выявлено в Нытвенском, Чернушинском городском округе, Березовском, Ординском, Уинском муниципальных округах, Частинском, Бардымском муниципальном районе и Губахе.

С начала распространения пандемии в крае выявлено 6637 случаев заражения COVID-19. «Свободным» от коронавируса остается только одна территория Прикамья — Косинский муниципальный округ.

#Общество#Коронавирус в Перми
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