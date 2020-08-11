За сутки коронавирусом заразились жители 19 территорий Пермского края

Posted 11 августа 2020, 09:43
Published 11 августа 2020, 09:43
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
За сутки случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 19 территориях Пермского края. Большинство заболевших снова в Перми — 30 человек. Восемь зараженных выявлено в Пермском муниципальном районе. Заразились и трое жителей Кунгурского городского округа, сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.
Кроме того, по по двое заразившихся выявлено в Верещагинском, Добрянском, Октябрьском, Соликамском, Краснокамском городских округах, Кунгурском муниципальном районе, Чайковском и Березниках. По одному зараженному выявлено в Нытвенском, Чернушинском городском округе, Березовском, Ординском, Уинском муниципальных округах, Частинском, Бардымском муниципальном районе и Губахе.
С начала распространения пандемии в крае выявлено 6637 случаев заражения COVID-19. «Свободным» от коронавируса остается только одна территория Прикамья — Косинский муниципальный округ.