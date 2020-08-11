За сутки коронавирусом заразились жители 19 территорий Пермского края

Кроме того, по по двое заразившихся выявлено в Верещагинском, Добрянском, Октябрьском, Соликамском, Краснокамском городских округах, Кунгурском муниципальном районе, Чайковском и Березниках. По одному зараженному выявлено в Нытвенском, Чернушинском городском округе, Березовском, Ординском, Уинском муниципальных округах, Частинском, Бардымском муниципальном районе и Губахе.