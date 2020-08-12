Марш на запад. Как «Парма» готовится к новому сезону?

Posted 12 августа 2020, 06:01
Published 12 августа 2020, 06:01
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
«Парма» пытается попасть в обойму европейского клубного баскетбола с момента перехода в Единую лигу ВТБ. В руководстве клуба четко понимают — регулярное участие в евротурнирах (даже не самых сильных) — один из крупных камней в фундамент стабильного существования и развития команды и пермского баскетбола. На слово «международный» благосклонно реагируют спонсоры и госчиновники. Легче привлечь классных спортсменов и тренеров, а уж что касается болельщиков, то тут и без слов все понятно.
Одна попытка у пермского клуба была в 2017 году. В первом раунде квалификации Кубка Европы ФИБА «Парма» прошла македонский клуб «Работнички», но уже во второй стадии отбора по делу проиграла французскому «Ле Портелю». Следующие два сезона пермскую команду в евротурниры не брали, поскольку команда заканчивала сезон в самом низу турнирной таблицы лиги ВТБ.
Казалось, что после самого удачного, пусть и незаконченного сезона 2019–2020 «Парма» сможет спокойно претендовать на место в «Лиге Чемпионов ФИБА». Но ковид и спортивные чиновники совместными усилиями похоронили эти надежды. В качестве компенсации за недоигранный прошлый сезон евротурнира (и потерянные доходы) всех оставшихся участников разом перебросили в регулярную сетку нового розыгрыша. Судя по всему к этому добавились и внутренние интриги без которых не обходятся спортивные чиновничьи игры. Например, турецких команд в сетке оказалось пять вместо трех, израильских — три вместо двух, французских четыре вместо трех. А вот из двух российских клубов место досталось только «Нижнему Новгороду», «Парму» не взяли даже в квалификацию. Но в качестве некоей компенсации позволили отправить заявку на турнир ниже рангом — Кубок Европы ФИБА. Включили сразу в регулярный турнир. К 16 отбранным сразу, добавятся еще 11 команд, выбывших в квалификационных раундах баскетбольной Лиги чемпионов.
Кто остался?
Судя по всему, руководство «Пармы» изначально затачивало комплектование команды с расчетом, что в этом году сыграют не только в России, но и в Европе. Давайте посмотрим, что сохранили, что добавили к настоящему моменту и на каких позициях есть потребность в усилении. Главное: «Парма» сейчас — это костяк прошлого сезона.
Тренерский штаб остается прежним с Казисом Максвитисом во главе. Надо отметить, конечно, что главного тренера пермяков и менеджмент клуба регулярно поджидают искусы. В прошлом году Максвитиса приглашали возглавить сборную Литвы, «Парма» отказала. В начале июля 2020 года такое же предложение сделал легендарный каунасский «Жальгирис». И снова пермский клуб вежливо, со всеми реверансами, но решительно отказал, несмотря на возможный выигрыш в деньгах: «…принимая во внимание в первую очередь цели и задачи нашего клуба, а также активно комплектующийся под тренера состав команды, совет БК «Парма» принял решение, что Казис Максвитис продолжит работу в Перми в соответствии с действующим контрактом»
«Парма» сознательно и решительно сохранила в составе ударное литовско-латышское трио: Адаса Юшкявичюса, Марекса Мейериса и Эйгидраса Жукаускаса. Юшкявичюс является лидером по результативности в команде по итогам прошлого сезона с результатом 14,5 очка за игру и, конечно, столь стабильного атакующего защитника еще надо поискать. Мейерис, в принципе выходил на роль лидера команды. За шесть игр этого года у него была только одна провальная. Остальные — отличные, причем в нескольких играх именно Мейерис решал концовку матчей в пользу «Пармы», а это дорогого стоит. Отметим, он же самый результативный по подборам в команде. Ну, а Жукаускас — это просто любимый болельщиками Эйги. Жукаускас, кстати практически не отстает по средней результативности от того же Мейериса, но немного проигрывает в стабильности. Другое дело, что иногда ему приходилось играть чуть не за центрового, и упираться под щитами против более массивных соперников.
Компанию прибалтам составляет «старая гвардия» команды: Николай Жмако и Константин Буланов. Из молодого поколения пермяков: вылечившийся наконец Александр Платунов и Глеб Шейко.
«Парма» взяла сразу двух центров, хотя тут надо уточнять, кто есть кто. Бориса Савовича клуб подписал еще весной, после травмы Артема Забелина, но сыграть он не успел. Балканец остается в команде на этот год. Отметим, по официальной спецификации он тяжелый форвард с ростом 208 см и средней результативностью последнего его сезона в 15,3 очка и шесть подборов за игру. Но брали его именно на место Забелина, то есть на позицию центрового. Надо отметить, что Забелин более других подходил под определение «современного большого», как его понимают сейчас за океаном и ведущих клубах Европы. Это не просто «столб», а игрок с широким функционалом, чтобы и передачу отдать и спину поставить и даже «треху» бросить, что Артем и делал временами. Вполне возможно, что в Савовиче главный тренер «ПАРМЫ» видит именного такого центра/форварда.
Что же касается самого Артема Забелина, то продолжение игровой карьеры пока не определено. От травмы он оправился, но вот будет ли он играть в «ПАРМЕ» дальше? Клуб подписал контракт с еще одним большим — центровым Владимиром Ивлевым, который формально должен заменить в составе Евгения Валиева (который, кстати в спецификации тоже значится форвардом). Ивлев игрок сборной , последние четыре года провел в краснодарском «Локомотиве-Кубань». Но в последний сезон его задействовали мало и результаты в клубе центровой показывал, мягко говоря, не выдающиеся. Однако Максвитис, судя по его заявлению: «мы сразу же начали думать о его кандидатуре», явно понимает как будет использовать Ивлева.
То есть, пара центров в «ПАРМЕ» сейчас выглядит так: Савович (208 см) и Ивлев (207 см). Хватит ли роста и мощи для эффективной борьбы под щитами в двух турнирах? С другой стороны, если все-таки к ним добавляется мощный Артем Забелин (215 см), а Савович отыгрывает тяжелого форварда не слишком ли тяжеловесной получается «Парма»? Но с третьей стороны — скамейка нужна и Забелин эффективен, а с четвертой — бюджет, который не резиновый… Уравнение со многими переменными. Но во всяком случае у тренера есть выбор, что у нас в клубе не так часто случалось раньше, не так ли?
В линии защиты ситуация немного другая. На сегодняшний день у нас есть четкий «второй» Юшкявичус и пропустивший прошлый сезон Александр Платунов. Потенциал Платунова велик, но после года без игр, что принесет Александр на площадку? Он и в хорошей форме по молодости выдавал не всегда стабильную игру, и как будет играть сейчас — пока неясно. Кроме того, у нас вновь появился Роберт Джонсон, которого впору окрестить «мерцающим». Джонсон в прошлом году выглядел игроком не нашедшим место в игровой схеме. Это кстати отчасти подтвердил Казис Максвитис при расставании: «Когда БК «Парма» подписывал соглашение с Робертом Джонсоном, его рассматривали как разыгрывающего…В процессе работы Роб больше проявил себя в роли атакующего защитника (комбогард), но на этой позиции у нас уже были местные баскетболисты и легионеры». Но ровно через месяц Джонсон вернулся в команду и подписал контракт на два года. А вот теперь вопрос: «Кем его видит Максвитис: разыгрывающим или атакующим? Первым или вторым?»
Из важных игроков не прояснилась пока дальнейшая судьба Максима Григорьева. Защитник с фантастическим броском считался «хрустальным», его мучили постоянные травмы, но в Перми он провел едва ли не лучший сезон в карьере и теперь вызывается в сборную. Все были уверены, что Макса подпишет клуб из «передовой» четверки. Но на календаре середина августа, а Григорьев пока тренируется в Перми. Дыру в позиции разыгрывающего «Парма» закрыла проверенным в прошлом сезоне способом — переподписала Лоренцо Уильямса еще на год. Напомним, брали его прошлой осенью всего на месяц, но ветеран неожиданно и быстро стал системообразующим игроком. Его единственная проблема возраст — 37 лет, хотя сам Уильямс вряд ли с этим согласится. Максвитис заявил, что позиция укомплектована: «Клуб искал разноплановых защитников, и вместе с Робом Джонсоном они будут отлично дополнять друг друга…я считаю, комплектацию этой позиции нам удалось провести вполне успешно».
Сейчас, если не считать Забелина и Григорьева, «Парма» имеет две готовые пятерки, минимум, с которым можно начинать сезон. И за исключением Ивлева — это состав прошлого года. Хорошо? Наверное — от добра добра не ищут. Вспомним, команда нормально заиграла только спустя полсезона. Нет существенного усиления? И это правда. Короткая скамейка — наша проблема. Вспомним, последние игры до остановки сезона команда проводила даже не в 10 человек (молодежь на скамейке не в счет). При длинном сезоне и играх в Европе, нужны нормальные понятные 12 человек.
За полтора месяца до начала игр, пермская команда уже имеет готовый и сыгранный состав. У главного тренера при этом есть время, чтобы подобрать варианты усиления. Возможно это и не будут Забелин с Григорьевым, но вот появления игроков на позиции второго, третьего номеров — ожидать, пожалуй, стоит.