Марш на запад. Как «Парма» готовится к новому сезону?

В линии защиты ситуация немного другая. На сегодняшний день у нас есть четкий «второй» Юшкявичус и пропустивший прошлый сезон Александр Платунов. Потенциал Платунова велик, но после года без игр, что принесет Александр на площадку? Он и в хорошей форме по молодости выдавал не всегда стабильную игру, и как будет играть сейчас — пока неясно. Кроме того, у нас вновь появился Роберт Джонсон, которого впору окрестить «мерцающим». Джонсон в прошлом году выглядел игроком не нашедшим место в игровой схеме. Это кстати отчасти подтвердил Казис Максвитис при расставании: «Когда БК «Парма» подписывал соглашение с Робертом Джонсоном, его рассматривали как разыгрывающего…В процессе работы Роб больше проявил себя в роли атакующего защитника (комбогард), но на этой позиции у нас уже были местные баскетболисты и легионеры». Но ровно через месяц Джонсон вернулся в команду и подписал контракт на два года. А вот теперь вопрос: «Кем его видит Максвитис: разыгрывающим или атакующим? Первым или вторым?»