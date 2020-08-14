Коронавирус нашли у жителей 17 территорий Пермского края

Posted 14 августа 2020, 08:12
Published 14 августа 2020, 08:12
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В Пермском крае за сутки выявлено 70 случаев заражения в 17 территориях региона. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Перми — 38. На втором месте Пермский муниципальный район с шестью случаями, на третьем — Чернушинский городской округ с тремя случаями.
Как сообщает пресс-служба Правительства Пермского края, по два случая заражения зафиксировано в Верещагинском, Добрянском, Осинском, Ильинском, Оханском, Чайковском, Чусовском, Суксунском городский округах и Кишертском муниципальном районе. По одному случаю выявлено в Березниках, Кунгуре, Лысьвенском городском округе, Кунгурском муниципальном районе и Александровском муниципальном округе.
С начала пандемии коронавируса в крае зафиксировано 6847 случаев заражения, 4851 выздоровевших и 302 летальных исходов. «Свободным» от коронавируса остается только Косинский муниципальный округ.