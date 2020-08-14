Коронавирус нашли у жителей 17 территорий Пермского края

В Пермском крае за сутки выявлено 70 случаев заражения в 17 территориях региона. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Перми — 38. На втором месте Пермский муниципальный район с шестью случаями, на третьем — Чернушинский городской округ с тремя случаями.