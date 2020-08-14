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Posted 14 августа 2020, 08:12

Published 14 августа 2020, 08:12

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Коронавирус нашли у жителей 17 территорий Пермского края

14 августа 2020, 08:12
Сюжет
Коронавирус в Перми
Больше всего случаев за сутки выявлено в Перми, Пермском муниципальном районе и Чернушинском городской округе.

В Пермском крае за сутки выявлено 70 случаев заражения в 17 территориях региона. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Перми — 38. На втором месте Пермский муниципальный район с шестью случаями, на третьем — Чернушинский городской округ с тремя случаями.

Как сообщает пресс-служба Правительства Пермского края, по два случая заражения зафиксировано в Верещагинском, Добрянском, Осинском, Ильинском, Оханском, Чайковском, Чусовском, Суксунском городский округах и Кишертском муниципальном районе. По одному случаю выявлено в Березниках, Кунгуре, Лысьвенском городском округе, Кунгурском муниципальном районе и Александровском муниципальном округе.

С начала пандемии коронавируса в крае зафиксировано 6847 случаев заражения, 4851 выздоровевших и 302 летальных исходов. «Свободным» от коронавируса остается только Косинский муниципальный округ.

#Общество#Коронавирус в Перми
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