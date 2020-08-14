В Перми задержан прокурор Индустриального района

Posted 14 августа 2020, 14:09
Published 14 августа 2020, 14:09
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Сегодня, 14 августа, сотрудники УФСБ и СКР по Пермскому краю задержали прокурора Индустриального района Сергея Мурая. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
По одной из версий, прокурор задержан в рамках расследования уголовного дела бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. Кожевников подозревается в получении взяток в особо крупном размере и на данный момент находится в СИЗО.
Сергей Мурай занимает должность прокурора Индустриального района с 2013 года. Свою карьеру в органах прокуратуры он начал в 2000 году.