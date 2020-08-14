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Posted 14 августа 2020, 14:09

Published 14 августа 2020, 14:09

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В Перми задержан прокурор Индустриального района

В Перми задержан прокурор Индустриального района

14 августа 2020, 14:09
Фото: Properm.ru.
По одной из версий, его задержали в рамках расследования уголовного дела бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова.

Сегодня, 14 августа, сотрудники УФСБ и СКР по Пермскому краю задержали прокурора Индустриального района Сергея Мурая. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По одной из версий, прокурор задержан в рамках расследования уголовного дела бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. Кожевников подозревается в получении взяток в особо крупном размере и на данный момент находится в СИЗО.

Сергей Мурай занимает должность прокурора Индустриального района с 2013 года. Свою карьеру в органах прокуратуры он начал в 2000 году.

#Общество
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