На «Азоте» улучшают экологический показатели

Паровой конденсат, который образуется при производстве калиевой селитры, также будут собирать и перекачивать в цех пароводоснабжения и технологических коммуникаций (ЦПВСиТК) для производственных нужд. Фактически, он представляет собой дистиллированную воду, которую можно использовать в технологическом процессе. По массовой концентрации растворимых солей и солей жёсткости это более чистая вода, чем умягчённая, которую производит ЦПВСиТК.