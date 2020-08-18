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Posted 18 августа 2020, 09:30

Published 18 августа 2020, 09:30

Modified 2 марта 2023, 15:52

Updated 2 марта 2023, 15:52

Фигуранта дела «куклы Путина» отправили на два года в колонию

Фигуранта дела «куклы Путина» отправили на два года в колонию

18 августа 2020, 09:30
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru
Пермяки разместили «куклу Путина» еще в 2018 году у ЦУМа.

Сегодня, 18 августа, в Ленинском районном суде вынесли приговор трем пермякам, обвиняемым по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц). На них завели уголовное дело после того, как в ноябре 2018 года они привязали манекен возле ЦУМа с фотографией человека, похожего на президента России Владимира Путина. Также на нем были надписи: «Лжец» и «Военный преступник Пыня В.В.».

Александра Шабарчина приговорили к двум годам колонии общего режима, его забрали в СИЗО в здании суда, Данила Васильева к году условно с исправительным сроком в один год, Александр Эткин (Котов) признан невиновным в связи с отсутствием состава. Прокуратура запрашивала для Шабарчина 3 года колонии общего режима, для Эткина — 2 года, для Васильева — 1 год и 6 месяцев.

Стоит отметить, что на заседание не пустили сторонников осужденных, что привело к конфликту и задержаниям на входе в суде.

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