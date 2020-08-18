Фигуранта дела «куклы Путина» отправили на два года в колонию

Александра Шабарчина приговорили к двум годам колонии общего режима, его забрали в СИЗО в здании суда, Данила Васильева к году условно с исправительным сроком в один год, Александр Эткин (Котов) признан невиновным в связи с отсутствием состава. Прокуратура запрашивала для Шабарчина 3 года колонии общего режима, для Эткина — 2 года, для Васильева — 1 год и 6 месяцев.