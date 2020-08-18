Перекресток Ленина-Компрос теперь работает по стрелке. Как не попасть в ДТП

Теперь поворот с Компроса на Ленина налево идет под стрелку. Во время горения стрелки Компрос с противоположной стороны стоит. С Ленина на Компрос направо (если ехать от Куйбышева) — тоже по стрелке. «Первое время возможны затруднения в движении, за что прошу извинить. По мере необходимости будем корректировать режим работы светофора», — пообещал Кис.