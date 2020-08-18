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Posted 18 августа 2020, 12:34

Published 18 августа 2020, 12:34

Modified 2 марта 2023, 15:46

Updated 2 марта 2023, 15:46

Перекресток Ленина-Компрос теперь работает по стрелке. Как не попасть в ДТП

18 августа 2020, 12:34
Сюжет
Пермские дороги
Первое время возможны затруднения в движении, поэтому водителям стоит быть внимательным.

Сегодня, 18 августа, изменилась организация дорожного движения на перекрестке ул. Ленина и Комсомольского проспекта, сообщил руководитель дирекции дорожного движения Максим Кис.

Теперь поворот с Компроса на Ленина налево идет под стрелку. Во время горения стрелки Компрос с противоположной стороны стоит. С Ленина на Компрос направо (если ехать от Куйбышева) — тоже по стрелке. «Первое время возможны затруднения в движении, за что прошу извинить. По мере необходимости будем корректировать режим работы светофора», — пообещал Кис.

#Общество#Пермские дороги
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