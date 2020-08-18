Перекресток Ленина-Компрос теперь работает по стрелке. Как не попасть в ДТП

Posted 18 августа 2020, 12:34
Published 18 августа 2020, 12:34
Modified 2 марта 2023, 15:46
Updated 2 марта 2023, 15:46
Сегодня, 18 августа, изменилась организация дорожного движения на перекрестке ул. Ленина и Комсомольского проспекта, сообщил руководитель дирекции дорожного движения Максим Кис.
Теперь поворот с Компроса на Ленина налево идет под стрелку. Во время горения стрелки Компрос с противоположной стороны стоит. С Ленина на Компрос направо (если ехать от Куйбышева) — тоже по стрелке. «Первое время возможны затруднения в движении, за что прошу извинить. По мере необходимости будем корректировать режим работы светофора», — пообещал Кис.