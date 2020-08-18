В Пальниках, где во время пожара не было воды, закончили проверку

Posted 18 августа 2020, 08:59
Published 18 августа 2020, 08:59
Modified 2 марта 2023, 15:52
Updated 2 марта 2023, 15:52
20 июля 2020 года в Пальниках (Добрянский городской округ), где в результате пожара сгорел девятиквартирный дом, была проведена проверка. В состав комиссии вошли представители ФГУП «Свердловская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», прокуратуры Добрянки, специалисты ИГЖН и администрации района.
Как сообщили Properm.ru в министерстве территориальной безопасности Пермского края, которому поручили провести проверку, состояние сетей и уровень подачи воды 20 июля был в нормативном состоянии. Однако заметим, что именно в этот день и должен был завершиться ремонт, начатый филиалом РЖД несколько дней назад, когда произошел пожар. Фактически, комиссия проверяла уже завершенные работы. При этом в министерстве пояснили: пожарных гидрантов в поселке недостаточно, что подтверждено Госпожнадзором.
Кроме того в мае-июне этого года было установлено, что в поселке не обеспечено противопожарное водоснабжение. Администрации Добрянского района выдали предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности.
Специалисты ИГЖН по результатам своей проверки 17 июля направили информацию в Пермскую транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Подробности найденных нарушений в ведомстве не раскрыли. Properm.ru направили в адрес надзорного ведомства запрос.