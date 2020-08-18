В Пальниках, где во время пожара не было воды, закончили проверку

Как сообщили Properm.ru в министерстве территориальной безопасности Пермского края, которому поручили провести проверку, состояние сетей и уровень подачи воды 20 июля был в нормативном состоянии. Однако заметим, что именно в этот день и должен был завершиться ремонт, начатый филиалом РЖД несколько дней назад, когда произошел пожар. Фактически, комиссия проверяла уже завершенные работы. При этом в министерстве пояснили: пожарных гидрантов в поселке недостаточно, что подтверждено Госпожнадзором.