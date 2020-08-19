Дышите глубже, пейте реже. Воздух в Перми становится чище, а вот вода в реках нет

Тут безусловно надо радоваться. И конечно, понять, почему у нас индекс загрязнения снизился более чем на 30% за два года. Первое: судя по отчету, серьезно уменьшается количество зафиксированных случаев превышения ПДК над городом. 2018 год: «Общее количество превышений ПДК за год — 158 случаев, из них превышения максимальных разовых ПДК — 156 случаев». В 2019 году таких случаев было 98. Соответственно, сильно изменилось количество дней, когда ПДК в городской атмосфере вообще не превышались. Это при том, что количество взятых проб существенно выросло (с 54 до 65 тыс. за год). Здесь вместе работают факторы промышленности, экологических мероприятий, метеорологии и регулярного контроля за состоянием окружающей среды. То есть, при одинаково работающих предприятиях, прохладное и ветреное лето 2019 года лучше для чистоты воздуха в городе, чем жаркое и безветренное.