Дышите глубже, пейте реже. Воздух в Перми становится чище, а вот вода в реках нет

Posted 19 августа 2020, 07:08
Published 19 августа 2020, 07:08
Modified 2 марта 2023, 15:52
Updated 2 марта 2023, 15:52
Главная и хорошая новость для жителей Перми: последние два года городской воздух становится все чище. И не говорите, что вы этого не чувствуете. Судя по докладу ведомства за последние два года произошли перемены, которые мы просто обязаны заметить. Несколько лет ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) — главный и комплексный показатель загрязнения атмосферы колебался на границе состояний загрязнений «низкое» и «высокое», получая оценку 4. В 2018 году он сразу стал 3, а в 2019 году снизился до 2,6.
Тут безусловно надо радоваться. И конечно, понять, почему у нас индекс загрязнения снизился более чем на 30% за два года. Первое: судя по отчету, серьезно уменьшается количество зафиксированных случаев превышения ПДК над городом. 2018 год: «Общее количество превышений ПДК за год — 158 случаев, из них превышения максимальных разовых ПДК — 156 случаев». В 2019 году таких случаев было 98. Соответственно, сильно изменилось количество дней, когда ПДК в городской атмосфере вообще не превышались. Это при том, что количество взятых проб существенно выросло (с 54 до 65 тыс. за год). Здесь вместе работают факторы промышленности, экологических мероприятий, метеорологии и регулярного контроля за состоянием окружающей среды. То есть, при одинаково работающих предприятиях, прохладное и ветреное лето 2019 года лучше для чистоты воздуха в городе, чем жаркое и безветренное.
При этом, эти цифры, к сожалению, не дают ответа на вопросы, которые многие годы ищут пермяки: «Как так, в городе воняет, а Роспотребнадзор сообщает, что никаких выбросов не зафиксировал?»
Вторую причину мы находим в другом разделе доклада, который посвящен воздействию человеческой деятельности на природу. Данные подготовлены Западно-Уральским управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Всего в атмосферу на территории края за 2019 год выброшено почти 400 тыс. тонн загрязняющих веществ. От стационарных источников выбросы составили 293,06 тыс. тонн, от передвижных источников — 106,2 тыс. тонн. Стационарные источники — предприятия, передвижные источники — автомобильный, железнодорожный и другой транспорт.
Обратите внимание, что выбросов от транспорта в 2019 году стало почти в три раза меньше, чем в 2018 (106, 2 тыс. тонн против 365,3 тыс. тонн). Но это не значит, что автопарк Прикамья разом перешел на топливо стандарта Евро-6. Как официально сообщают нам эксперты службы по надзору в сфере природопользования, результат достигнут благодаря изменению методики подсчета: «По сравнению с предыдущим годом выбросы от передвижных источников уменьшились на 67,7% (-223,099 тыс. т) вследствие внесений изменений в Методические рекомендации по оценке выбросов…, утвержденные распоряжениями Федеральной службы по надзору в сфере природопользования». Если честно, эффекта снижения выбросов на 200 тыс. тонн в год невозможно добиться, пожалуй, даже остановив полностью весь транспорт региона. Но чиновники нашли более эффективный метод.
Если серьезно, то картина по загрязнению воздуха в городе выглядит так: «Средние концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида азота, хлорида водорода, аммиака повысились. Снизились средние концентрации оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, фторида водорода, формальдегида, ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилолы, этилбензол), тяжелых металлов (железо, марганец, медь, свинец, хром, цинк)».
Что касается городов края, то самыми «грязными» с точки зрения состояния атмосферного воздуха считаются главные промышленные центры края Березники, Соликамск и Губаха. Но и там комплексный индекс загрязнения последние годы несколько снизился и находится между состояниями «низкое» и «высокое» загрязнение (индекс 4–4,4). Состояние воздуха в Чайковском не оценивалось.
Между тем, именно Чайковский «Транзгаз» со всеми его филиалами уверенно возглавляет список предприятий с самыми большими выбросами в атмосферу. Причем с фантастическим отрывом. В 2019 году ООО «Газпром трансгаз Чайковский» выбросил в воздух 41,6% от количества выбросов всех стационарных источников. Это примерно 121,9 тыс. тонн. Фантастическая цифра. Нефтяники, химики и калийщики, которые традиционно получают наибольшее количество претензий по теме охраны окружающей среды в деле загрязнения атмосферы выглядят чище газовиков в разы и десятки раз. Вот таблица первой дюжины предприятий Прикамья по выбросам в атмосферу.
В отличии от «атмосферных» процессов, ситуация с чистотой рек в Прикамье вполне однозначна и к сожалению стабильна — реки загрязненные. Этот вывод сообщается в первых же строках соответствующего раздела доклада Минприроды и далее только развивается.
«Качество воды на отдельных участках рек Камы, Косьвы, Чусовой, Лысьвы, Вишеры в 2019 году не претерпело существенных изменений. Как и в 2018 году оно не отвечало нормам для рыбохозяйственных водоёмов. Наиболее распространёнными загрязняющими веществами являются соединения марганца, меди, железа, трудноокисляемые органические вещества, концентрации которых в поверхностных водах стабильно превышали предельно допустимые концентрации (далее — ПДК) для водоёмов рыбохозяйственного пользования, чаще всего пределах от 1 до 5 ПДК».
Состояние воды по федеральному справочнику разделено на пять классов:
Прикамские реки в целом относятся к третьему классу, разряду «а» — загрязненная.
Самой грязной традиционно называется Косьва ниже створа Губахи. Качество воды там класса 4 «б» — грязная. Критические показатели воды — по железу, марганцу и фенолам. Среднегодовые показатели превышают нормальные значения в 34 раза по железу, в 11 раз по марганцу. Что же касается разовых максимальных концентраций, то здесь картина ещё хуже. Единоразово максимальная концентрация соединений железа в 2019 году там составила 84 ПДК, а фенолов — 185 ПДК. Это уровни экстремально высокого загрязнения воды. Основной причиной эксперты называют излив шахтных вод Кизеловского угольного бассейна.
В 2019 году, по данным доклада Минприроды, самые грязные воды — из северной штольни шахты «Таёжная» и шахты им. Ленина. Проблема насчитывает десятки лет, но любые варианты её решения упираются в финансирование.
Несколько лучше ситуация на Камском водохранилище в районе Березников. В 2019 годы эксперты понизили класс качества воды в этом районе. Из 3 «б» здесь ситуация перешла в 4 «а» — «грязная». Концентрации загрязняющих веществ там конечно не такие запредельные как в КУБе, но все-таки они в 8–10 раз превышают ПДК по железу и марганцу.
Примерно такая же ситуация и в районе Соликамска. Превышение ПДК по неорганике — 6–10 раз, органике — 2–3 раза. Чем ниже по Каме, тем чище. В верхнем бьефе Камской ГЭС вода из «грязной» становится «загрязненной». Но ни купаться, ни уж тем более пить её все равно нельзя. Что же касается Воткинского водохранилища и ситуации около Перми, то она конечно лучше. 4–6 ПДК по разным веществам. Отметим, что в черте Перми качество воды в 2019 году ухудшилось. Кама в этом месте меняет класс с 3 «а» на 3 «б» — «очень загрязненная» за счёт увеличения повторяемости числа случаев превышения ПДК железа, меди, марганца. Та же картина наблюдается ниже Краснокамска и до Чайковского — везде 3 «б» класс.
Примерно в таком же состоянии находятся и Сылва у Кунгура, и Лысьва, и Иньва у Кудымкара. Удивительно, но даже Вишера, река, которая считается у пермяков чистой, в районе Красновишерска таковой не является. Мало того, Вишера в этом районе в 2019 году стала грязнее Камы у Перми.
Понятно, что основные причины загрязнения — сточные воды и вода, которая берётся чистой предприятиями, используется, чистится и возвращается обратно «нормативно чистой». По последнему показателю абсолютный чемпион — «Пермская ГРЭС» и другие предприятия теплоэнергетики. Вместе они забирают 80% всего объема от забираемой и сбрасываемой воды в Прикамье. Подчеркнем, воду предприятия возвращают нормативно чистой, но ни экологи, ни эксперты Природнадзора явно не очень довольны работой систем очистки на многих предприятиях. Впрочем, об удовлетворенности этим моментом можно спросить у пермяков, живущих в районе Голованово, рядом с ПЦБК. Впрочем, в докладе Минприроды отмечают постепенное уменьшение объёма забора чистой воды из рек и связывают это не только с уменьшением объёмов производства, но и с внедрением более современных технологий, которые позволяют использовать оборотную воду.
Что же касается чистых стоков, то основные загрязнители в крае те же, что и в предыдущие годы: «Новогор-Прикамье», ООО «Сток» из Березников (компания, занимающаяся переливом жидких отходов от азотчиков, калийщиков и других предприятий), СКРУ-1 ПАО «Уралкалий».
Эти три компании сливают 88% от общей массы загрязняющих веществ от общей массы сточных вод. Отметим, что на биологических очистных сооружениях «Новогора» с 2018 года очистка воды наконец доведена до нормативных параметров. Очистные двух других предприятий спускают, по сути, недоочищеную воду.