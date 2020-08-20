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Posted 20 августа 2020, 07:10

Published 20 августа 2020, 07:10

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Минтербез Прикамья: «Поступило сообщение об угрозе взрывов нескольких административных объектов»

Минтербез Прикамья: «Поступило сообщение об угрозе взрывов нескольких административных объектов»

20 августа 2020, 07:10
Фото: Properm.ru.
Сейчас на месте работают оперативные службы.

Сегодня, 20 августа, в Перми неизвестные сообщили о минировании зданий. Министерство территориальной безопасности рассказало, что поступили сообщения об угрозе взрывов нескольких административных объектов. Сейчас на месте работают оперативные службы. Признаков опасности для населения предварительно не выявлено.

13 августа в Перми неизвестные уже сообщали о минирование судов. Из-за этого прошла волна эвакуаций.

#Общество
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