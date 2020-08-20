Минтербез Прикамья: «Поступило сообщение об угрозе взрывов нескольких административных объектов»

Posted 20 августа 2020, 07:10
Published 20 августа 2020, 07:10
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Сегодня, 20 августа, в Перми неизвестные сообщили о минировании зданий. Министерство территориальной безопасности рассказало, что поступили сообщения об угрозе взрывов нескольких административных объектов. Сейчас на месте работают оперативные службы. Признаков опасности для населения предварительно не выявлено.
13 августа в Перми неизвестные уже сообщали о минирование судов. Из-за этого прошла волна эвакуаций.