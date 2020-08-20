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Posted 20 августа 2020, 05:40

Published 20 августа 2020, 05:40

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

В Прикамье возобновляется работа бань, кинотеатров и театров. Даты открытия

В Прикамье возобновляется работа бань, кинотеатров и театров. Даты открытия

20 августа 2020, 05:40
Фото: Properm.ru.
Прошлое заседание оперштаба было 12 августа, на нем разрешили открыться заведениям общепита, а также некоторых бань и саун.

Сегодня, 20 августа, пермский оперативный штаб по противодействию коронавирусу разрешил возобновить работу баням, саунам. Этим организациям разрешат работу после опубликования указа, это произойдет в ближайшее время. Главное требование, предъявляемое владельцам саун и бань – работа только по предварительной записи. Также нужно будет установить температурный фильтр. Перед каждой сменой и каждые два часа нужно будет обрабатывать контактные поверхности. Запрещено использовать купели и бассейны, приносить свою еду за исключением упакованной в заводскую упаковку и другие. Также разрешат работу фудкортам в торговых центрах, но только с едой навынос.

С 1 сентября предлагается открыть кинотеатры, театры и другие культурные учреждения, однако будут ограничения по количеству зрителей. Заполняемость зала должна составлять не более 50%. Зрители будут рассаживаться в шахматном порядке. Будет запрещено продавать продукты питания, кроме воды и продуктов в промышленной упаковке, а еще все зрители должны использовать средства индивидуальной защиты.

«Практически все сферы деятельности возобновляют работу. Предлагается разрешить проведения мероприятий на открытых пространствах из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 400 человек одновременно. В зданиях мероприятия предлагается проводить из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 200 человек. Иные массовые мероприятия будут проводиться на основании решения оперативного штаба. Разрешаются спортивные мероприятия со зрителями, но не более 20% от общей вместимости зала. Можно проводить выборные мероприятия, экологический туризм. Стали разрешены также иные мероприятия численностью не более 10 человек», — сообщили на оперштабе.

Главный санитарный врач Виталий Костарев уточнил, что массовые мероприятия — это исключения из правил. Их стоит избегать по возможности.

#Общество
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