В Прикамье возобновляется работа бань, кинотеатров и театров. Даты открытия

«Практически все сферы деятельности возобновляют работу. Предлагается разрешить проведения мероприятий на открытых пространствах из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 400 человек одновременно. В зданиях мероприятия предлагается проводить из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 200 человек. Иные массовые мероприятия будут проводиться на основании решения оперативного штаба. Разрешаются спортивные мероприятия со зрителями, но не более 20% от общей вместимости зала. Можно проводить выборные мероприятия, экологический туризм. Стали разрешены также иные мероприятия численностью не более 10 человек», — сообщили на оперштабе.