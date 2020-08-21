Подрезали на спуске. Потери общественного транспорта стали главной недоимкой бюджета Перми

Posted 21 августа 2020, 02:52
Published 21 августа 2020, 02:52
Modified 2 марта 2023, 15:46
Updated 2 марта 2023, 15:46
Над заседанием комитета Пермской городской думы по налогам и бюджету витала аура «все сложно». Даже по ВКС ощущалось некоторое напряжение. Участники явно понимают, что финансовая ситуация в Перми «не простая». Каждый выступающий обязательно предварял доклад или вопрос упоминанием нехорошего ковида, что оказал, конечно, главное влияние на благополучие городской казны. От дам сдержанные, но озабоченные вздохи воспринимались особенно эмоционально. Казалось, еще немного, и атмосфера будет напоминать драму (или дораму). Но все-таки деловые качества каждый раз брали верх, обсуждение не выходило из конструктивного русла.
Основной доклад об исполнении городского бюджета за 6 месяцев 2020 года делала начальник департамента финансов администрации Перми Вера Титяпкина. Бюджет Перми не исполнен ни по доходам, ни по расходам. Городская казна за полгода должна была собрать 15 млрд 755 млн рублей, но итоговая цифра на 9% меньше — 14 млрд 406 млн рублей. Недополучено 1,35 млрд рублей. Причинами недобора доходов Вера Титяпкина логично назвала введение ограничительных мер и, вследствие этого, снижение экономической активности, а так же введенные меры поддержки пострадавшего бизнеса. Впрочем, это оказались не все причины.
Вот анализ исполнения доходов бюджета за первое полугодие 2020 года. Обратите внимание, план не исполнен по всем группам платежей. Единственный плюс в разделе налоговых платежей в графе ЕНВД. Но доля ЕНВД в бюджете очень невелика, это фактически остатки «уходящего» в небытие налога. Главные потери, конечно в графе НДФЛ. Бюджет города недополучил 622 млн рублей. Это 14% общей суммы, которая должна была поступить в казну от налога на доходы физических лиц. Меньшие потери от земельного и транспортного налога. Руководитель контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева пояснила, что потери земельного налога связаны с переносом авансовых платежей за первый квартал до 30 октября 2020 года в рамках мер поддержки экономики.
А вот если посмотреть в раздел не налоговых платежей, то мы увидим чемпиона по недоимке. Это доходы от платы за проезд в общественном транспорте Перми. От планируемой суммы в 1 млрд 246 млн рублей, пермский бюджет получил чуть меньше половины — 618 млн. Не получил — 628 млн рублей. Представители администрации уже традиционно объясняют двукратное падение доходов режимом самоизоляции. С этим не согласны депутаты думы, в частности Сергей Богуславский утверждает, что потери от ковида составляют 280 млн рублей, остальные средства не дошли до бюджета по другим причинам. Руководитель контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева так же заметила, что недобор по планируемым доходам от платы за проезд начался с января 2020 года, еще до введения ограничительных мер.
Всего по прогнозу мэрии Перми дефицит по этой статье к концу нынешнего года достигнет 1,8 млрд рублей. Сергей Богуславский озвучивал более пессимистический прогноз в 2,3 млрд рублей. В любом случае, это называется: «прилетело, откуда не ждали». Именно просчеты администрации Перми при формулировании параметров транспортнрой реформы могут сильно углубить бюджетную яму. Общий же недобор городской казны пока прогнозируется в размере 2,25 млрд рублей.
Недобор в городской казне в мэрии планируют закрыть кредитом, который возьмут у правительства региона под минимальную ставку в 0,1% годовых. При этом конечно, придется «резать» расходы. Но вот насколько — пока непонятно. И это вызывает беспокойство
С расходами бюджета Перми ситуация чуть лучше, чем с доходами. Вместо плановых 15 млрд 911 млн рублей, из городской казны потратили 15 млрд 84 млн рублей (95%). Глядя на цифры и проценты плановых расходов, надо иметь в виду, что первое полугодие, как сказала депутат Наталья Мельник, «некоторая раскачка». В этот период тратят много меньше, чем во втором полугодии, отсюда и диспропорция.
Но и здесь есть очень серьезные вопросы, главный из которых — инвестиционные расходы (нижняя строка на слайде). Обратите внимание, даже в плане мэрии Перми разрешили потратить за полгода только 20% всех предполагаемых затрат, но и этот показатель администрация умудрилась не выполнить. За первые полгода на городские инвестиционные проекты потратили только 1,8 млрд рублей, это всего 17% из планируемых по году 10,9 млрд рублей. Сергей Богуславский заявил, что по большому количеству инвестиционных проектов идет отклонение от сроков и потребовал представить информацию о бюджетных инвестициях: «С одной стороны у нас идет отставание, с другой стороны — мы по проектам увеличиваем финансирование. Нужен четкий прогноз».
«Чемпионом» по неосвоению бюджетных средств уже традиционно стало Управление капитального строительства Перми — 142 млн рублей. «Не начаты работы в пермском Дворце молодежи, по строительству базы «Летающий лыжник» в Мотовилихе, строительству противооползневых сооружений в районе ул. КИМ-Ивановская-Чехова и строительство объектов на территории экстрим-парка, — пояснила Мария Батуева. - Кроме того, известно, что еще по четырем объектам администрация города попросит о переносе начала реализации на более поздние сроки». Еще один «стопор» — проблемы при выкупе земель и зданий для расширения улицы Строителей, Ленина и других магистралей города. По этой статье «висит» 31 бюджетный миллион.
Как сообщила глава бюджетного комитета городской думы Наталья Мельник: «Контрольно-счетная палата ставит риск неисполнения плана по бюджетным инвестициям порядка 2 млрд рублей». Депутат так же сообщила, что комитет по инвестициям разработал и передал в мэрию предложения, как ускорить процесс реализации муниципальных проектов: «посмотрим, какие меры будут по факту приняты».
На самом деле, и депутаты, и чиновники понимают, что над расходами пермского бюджета навис дамоклов меч сокращений. И чем хуже тот же УКС будет использовать имеющиеся деньги, тем более жесткими могут оказаться вынужденные меры по «резке» расходов. Что же касается проблемы недополучения транспортных доходов, то она, похоже, пока далека от решения — одним краевым кредитом этот провал не перебить.