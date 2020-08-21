Подрезали на спуске. Потери общественного транспорта стали главной недоимкой бюджета Перми

А вот если посмотреть в раздел не налоговых платежей, то мы увидим чемпиона по недоимке. Это доходы от платы за проезд в общественном транспорте Перми. От планируемой суммы в 1 млрд 246 млн рублей, пермский бюджет получил чуть меньше половины — 618 млн. Не получил — 628 млн рублей. Представители администрации уже традиционно объясняют двукратное падение доходов режимом самоизоляции. С этим не согласны депутаты думы, в частности Сергей Богуславский утверждает, что потери от ковида составляют 280 млн рублей, остальные средства не дошли до бюджета по другим причинам. Руководитель контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева так же заметила, что недобор по планируемым доходам от платы за проезд начался с января 2020 года, еще до введения ограничительных мер.