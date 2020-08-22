Доходы мэра Березников Сергея Дьякова за год сократились в 14 раз

В собственности главы Березников находятся два земельных участка площадью общей площадью 1,3 тыс. кв.м, жилой дом (221 кв.м), три квартиры общей площадью 354 кв.м и гараж. Чиновнику также принадлежит снегоход LYNX COMMANDER и лодка Badger. Его супруга Сергея Дьякова заработала в 2019 году 2,2 млн. рублей. Она владеет квартирой 96,5 кв. м.