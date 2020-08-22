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Posted 22 августа 2020, 13:02

Published 22 августа 2020, 13:02

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Доходы мэра Березников Сергея Дьякова за год сократились в 14 раз

22 августа 2020, 13:02
Сюжет
Слуги народа
Это не помешало чиновнику заработать больше остальных глав муниципалитетов Пермского края.

Глава Березников Сергей Дьяков стал самым обеспеченным среди руководителей муниципалитетов Пермского края. Согласно данным за 2019 год, его доход составил 31,8 млн рублей, при этом на основном месте работы Дьяков получил только 2,8 млн рублей, пишет «Новый Компаньон».

В собственности главы Березников находятся два земельных участка площадью общей площадью 1,3 тыс. кв.м, жилой дом (221 кв.м), три квартиры общей площадью 354 кв.м и гараж. Чиновнику также принадлежит снегоход LYNX COMMANDER и лодка Badger. Его супруга Сергея Дьякова заработала в 2019 году 2,2 млн. рублей. Она владеет квартирой 96,5 кв. м.

Относительно предыдущего года доход мэра Березников сократился в 14 раз. В своей декларации за 2018 год Сергей Дьков указал 452,8 млн рублей.

#Общество#Слуги народа
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