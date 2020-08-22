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Posted 22 августа 2020, 11:28

Published 22 августа 2020, 11:28

Modified 2 марта 2023, 15:46

Updated 2 марта 2023, 15:46

В Перми экстренно приземлился военный самолет Ан-26

22 августа 2020, 11:28
В результате инцидента никто не пострадал.

21 августа в аэропорту Перми совершил экстренную посадку военно-транспортный самолет Ан-26. Как сообщает пресс-сужба Центрального военного округа, во время полета на борту сработал датчик неисправности одного из двигателей.

«Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно вернулся на аэродром вылета. В результате авиаинцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении.

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