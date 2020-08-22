В Перми экстренно приземлился военный самолет Ан-26

Posted 22 августа 2020, 11:28
Published 22 августа 2020, 11:28
Modified 2 марта 2023, 15:46
Updated 2 марта 2023, 15:46
21 августа в аэропорту Перми совершил экстренную посадку военно-транспортный самолет Ан-26. Как сообщает пресс-сужба Центрального военного округа, во время полета на борту сработал датчик неисправности одного из двигателей.
«Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно вернулся на аэродром вылета. В результате авиаинцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении.