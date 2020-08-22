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Posted 22 августа 2020, 07:45

Published 22 августа 2020, 07:45

Modified 2 марта 2023, 15:46

Updated 2 марта 2023, 15:46

За сутки в Прикамье выявили 57 случаев заражения COVID-19

22 августа 2020, 07:45
Сюжет
Коронавирус в Перми
С начала пандемии коронавирус в крае обнаружили более чем у 7,3 тысячи человек.

В Пермском крае коронавирус выявили еще у 57 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19. Всего с начала пандемии в Прикамье диагностировали коронавирус у 7349 жителей.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, 45 человек проходят лечение в больницах, 12 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 57 новых инфицированных — 25 мужчин, 30 женщин, двое детей (мальчик и девочка). 82% заболевших (47 человек) младше 65 лет.

По данным на 22 августа, в регионе также зафиксирован один летальный исход, причиной которого стал COVID-19. 1845 человек находятся под наблюдением врачей в больницах. За сутки в лабораториях Пермского края проведено 3126 исследований на коронавирусную инфекцию.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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