За сутки в Прикамье выявили 57 случаев заражения COVID-19

Posted 22 августа 2020, 07:45
Published 22 августа 2020, 07:45
Modified 2 марта 2023, 15:46
Updated 2 марта 2023, 15:46
В Пермском крае коронавирус выявили еще у 57 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19. Всего с начала пандемии в Прикамье диагностировали коронавирус у 7349 жителей.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, 45 человек проходят лечение в больницах, 12 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 57 новых инфицированных — 25 мужчин, 30 женщин, двое детей (мальчик и девочка). 82% заболевших (47 человек) младше 65 лет.
По данным на 22 августа, в регионе также зафиксирован один летальный исход, причиной которого стал COVID-19. 1845 человек находятся под наблюдением врачей в больницах. За сутки в лабораториях Пермского края проведено 3126 исследований на коронавирусную инфекцию.