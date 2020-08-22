За сутки в Прикамье выявили 57 случаев заражения COVID-19

По данным на 22 августа, в регионе также зафиксирован один летальный исход, причиной которого стал COVID-19. 1845 человек находятся под наблюдением врачей в больницах. За сутки в лабораториях Пермского края проведено 3126 исследований на коронавирусную инфекцию.