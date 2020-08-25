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Posted 25 августа 2020, 13:14

Published 25 августа 2020, 13:14

Modified 2 марта 2023, 15:46

Updated 2 марта 2023, 15:46

Суд в Перми запретил к просмотру видеоролик с призывами к терроризму

25 августа 2020, 13:14
Доступ к материалам, размещенным в соцсетях, по решению суда запрещен Роскомнадзором.

Ленинский суд Перми удовлетворил требования прокуратуры и признал размещенный в интернете видеоролик запрещенным. Надзорный орган во время мониторинга в 2015 году выявил опубликованный в соцсетях сюжет, содержащий призывы вступить и участвовать в международной террористической организации «Исламское государство».

Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю указанная видеозапись включена в реестр запрещенной информации, доступ к ней ограничен.

В свою очередь решением Верховного суда Российской Федерации от 29.12.2014 г. №АКПИ14–1424С международные организации «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») и Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии) признаны террористическими и их деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

#Общество#Терроризм
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