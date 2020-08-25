Суд в Перми запретил к просмотру видеоролик с призывами к терроризму

В свою очередь решением Верховного суда Российской Федерации от 29.12.2014 г. №АКПИ14–1424С международные организации «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») и Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии) признаны террористическими и их деятельность на территории Российской Федерации запрещена.