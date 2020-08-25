Суд в Перми запретил к просмотру видеоролик с призывами к терроризму

Posted 25 августа 2020, 13:14
Published 25 августа 2020, 13:14
Modified 2 марта 2023, 15:46
Updated 2 марта 2023, 15:46
Ленинский суд Перми удовлетворил требования прокуратуры и признал размещенный в интернете видеоролик запрещенным. Надзорный орган во время мониторинга в 2015 году выявил опубликованный в соцсетях сюжет, содержащий призывы вступить и участвовать в международной террористической организации «Исламское государство».
Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю указанная видеозапись включена в реестр запрещенной информации, доступ к ней ограничен.
В свою очередь решением Верховного суда Российской Федерации от 29.12.2014 г. №АКПИ14–1424С международные организации «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») и Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии) признаны террористическими и их деятельность на территории Российской Федерации запрещена.