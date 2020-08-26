Пермский бизнес выходит из самозоляции: чему научила пандемия?

Ограничения снимаются, постепенно открывается все больше офисов, магазинов и торговых точек. Мы решили спросить у пермских предпринимателей, чему научила их эта пандемия, и какие уроки они вынесли?