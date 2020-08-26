Пермский бизнес выходит из самозоляции: чему научила пандемия?

Posted 26 августа 2020, 12:21
Published 26 августа 2020, 12:21
Modified 2 марта 2023, 15:45
Updated 2 марта 2023, 15:45
Дмитрий Артемьев, владелец бара:— Понял, что нужно диверсифицировать риски. Когда весь общепит закрыли, мы были совершенно не готовы к такому повороту событий. Пришлось быстро переориентироваться на доставку. Денег на то, чтобы создавать с нуля и продвигать свой сайт уже не было, поэтому оперативно подключился к сервису Delivery Club. С первого дня постоянно получаю новых клиентов без дополнительных вложений. И что особенно удобно — мне предоставили электронную систему приема заказов, которая помогает мне автоматизировать операционную деятельность бара. До пандемии я как-то не задумывался о таких вещах, а сейчас понимаю, что нужно навести порядок в управленческой отчетности.
Николай Дементьев, владелец автомойки:— В принципе мы не особо сильно пострадали от пандемии. Работать продолжали почти все время, кроме самой первой недели — машины-то людям где-то мыть надо. Раньше оплату мы принимали только наличкой, но в период самоизоляции 90% клиентов стали обращаться с просьбами оплатить картой, так как в сми писали, что пользоваться наличными деньгами небезопасно. После того, как увидел, что клиенты просто уезжают на другую мойку, из-за того, что мы не принимаем карты, пересмотрел свое отношение. Сделал заявку на сайте Сбербанка, и мне буквально за пару дней подключили все необходимое оборудование для приема карт. Теперь иду в ногу со временем.
Марья Булатова, владелица салона-парикмахерской:— Мы открылись сразу, как сняли ограничения, но поток клиентов существенно упал, а затраты, соответственно, увеличились. Я понимала, что нам нужна рекламная кампания в интернете, но влезать в долги не хотелось. Знакомая подсказала неожиданное решение — оказывается, при открытии расчетного счета в Сбербанке можно получить 10 тыс. рублей бонусом на рекламную кампанию «ВКонтакте» и другие «плюшки». Например, удвоение платежа в сервисе MyTagret. Позвонила на горячую линию банка, оставила заявку, менеджер приехал прямо ко мне в салон, и я смогла оперативно запустить рекламную кампанию. Во многом такое нестандартное решение помогло мне начать восстанавливать бизнес и привлечь дополнительных клиентов.