Пьяного жителя Свердловской области подозревают в нападении на полицейского

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, 16 июля 2020 года подозреваемого остановили сотрудники ДПС в поселке Углеуральский. Они остановили мужчину из-за сообщений местных жителей, рассказывающих о том, что он нарушает правила дорожного движения. Когда сотрудники ДПС устанавливали факт употребления алкогола и составляли протокол, мужчина, находясь в салону патрульного автомобиля, ударил одного из полицейских кулаком в лоб. В Губахе житель Свердловской области находился в командировке. Сейчас следователи собирают доказательства. Идет расследование уголовного дела.