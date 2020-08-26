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Posted 26 августа 2020, 03:12

Published 26 августа 2020, 03:12

Modified 2 марта 2023, 15:46

Updated 2 марта 2023, 15:46

Пьяного жителя Свердловской области подозревают в нападении на полицейского

Пьяного жителя Свердловской области подозревают в нападении на полицейского

26 августа 2020, 03:12
Фото: Properm.ru.
Мужчина был в Губахе по работе.

Губихинские следователи возбудили угоовное дело на 35-летнего жителя города Серова Свердловской области, его подозревают по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, 16 июля 2020 года подозреваемого остановили сотрудники ДПС в поселке Углеуральский. Они остановили мужчину из-за сообщений местных жителей, рассказывающих о том, что он нарушает правила дорожного движения. Когда сотрудники ДПС устанавливали факт употребления алкогола и составляли протокол, мужчина, находясь в салону патрульного автомобиля, ударил одного из полицейских кулаком в лоб. В Губахе житель Свердловской области находился в командировке. Сейчас следователи собирают доказательства. Идет расследование уголовного дела.

#Происшествия
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