Пьяного жителя Свердловской области подозревают в нападении на полицейского

Posted 26 августа 2020, 03:12
Published 26 августа 2020, 03:12
Modified 2 марта 2023, 15:46
Updated 2 марта 2023, 15:46
Губихинские следователи возбудили угоовное дело на 35-летнего жителя города Серова Свердловской области, его подозревают по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, 16 июля 2020 года подозреваемого остановили сотрудники ДПС в поселке Углеуральский. Они остановили мужчину из-за сообщений местных жителей, рассказывающих о том, что он нарушает правила дорожного движения. Когда сотрудники ДПС устанавливали факт употребления алкогола и составляли протокол, мужчина, находясь в салону патрульного автомобиля, ударил одного из полицейских кулаком в лоб. В Губахе житель Свердловской области находился в командировке. Сейчас следователи собирают доказательства. Идет расследование уголовного дела.