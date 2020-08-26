Сбербанк поддержал новый пермский фотопроект, посвященный 75-летию Великой Победы

Открытие выставки стало возможным благодаря поддержке ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС», ПАО Сбербанк, МАУК «Пермьпарк». Организатором проекта выступила пермская школьная газета «Перемена-Пермь».



Каждый стенд представляет собой психологический портрет ветерана и его цитату — сокровенное воспоминание о Великой Отечественной войне. Сегодня из 20 героев выставки в живых осталось только трое: Лилия Васильевна Дерябина, узница трудового лагеря под Истенбургом, Пётр Павлович Ковалёв, ветеран Великой Отечественной войны, Тамара Ивановна Волокитина, ветеран педагогического труда, в годы войны бывшая ребенком. Именно они стали главными героями церемонии открытия выставки, которая состоялась 23 августа 2020 года.