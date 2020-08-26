Posted 26 августа 2020, 06:33
Published 26 августа 2020, 06:33
Modified 2 марта 2023, 15:45
Updated 2 марта 2023, 15:45
Сбербанк поддержал новый пермский фотопроект, посвященный 75-летию Великой Победы
В пермском парке им. А.П. Чехова открылась фотовыставка «Войну не вспоминаю. Война живёт во мне». На стендах изображены портреты ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла, детей войны.
Открытие выставки стало возможным благодаря поддержке ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС», ПАО Сбербанк, МАУК «Пермьпарк». Организатором проекта выступила пермская школьная газета «Перемена-Пермь».
Каждый стенд представляет собой психологический портрет ветерана и его цитату — сокровенное воспоминание о Великой Отечественной войне. Сегодня из 20 героев выставки в живых осталось только трое: Лилия Васильевна Дерябина, узница трудового лагеря под Истенбургом, Пётр Павлович Ковалёв, ветеран Великой Отечественной войны, Тамара Ивановна Волокитина, ветеран педагогического труда, в годы войны бывшая ребенком. Именно они стали главными героями церемонии открытия выставки, которая состоялась 23 августа 2020 года.
На мероприятии присутствовали организаторы и почётные гости: ветераны, представители компаний — партнеров, депутаты и руководство Орджоникидзевского района Перми.
Фотовыставка вызвала большой интерес у жителей города. В редакцию газеты «Перемена-Пермь» поступают отзывы от родственников и знакомых героев экспозиции. Пермяки предлагают продолжить проект и подготовить к маю 2021 года новые фото-истории о ветеранах Великой Отечественной войны. Экспозиция будет работать в парке им. А.П. Чехова до 1 ноября 2020 года.