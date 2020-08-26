В Прикамье строительная организация нарушила требования безопасности

ООО «Пермская строительная компания» выполняет работы по благоустройству детского парка в селе Кочево в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По закону на территориях строящихся объектов не допускается нахождение несовершеннолетних. Однако на объекте не установлены ограждение и предупреждающие надписи о запрете пребывания детей в возрасте до 18 лет.