В Прикамье строительная организация нарушила требования безопасности

Posted 26 августа 2020, 14:10
Published 26 августа 2020, 14:10
Modified 2 марта 2023, 15:45
Updated 2 марта 2023, 15:45
Прокуратура Кочевского района возбудила в отношении строительной организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.3 Закона Пермского края (невыполнение требований к содержанию, порядку и способу размещения информации о запрете нахождения детей, не достигших 18 лет, в местах, нахождение в которых может причинить им вред). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
ООО «Пермская строительная компания» выполняет работы по благоустройству детского парка в селе Кочево в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По закону на территориях строящихся объектов не допускается нахождение несовершеннолетних. Однако на объекте не установлены ограждение и предупреждающие надписи о запрете пребывания детей в возрасте до 18 лет.
По итогам проверки прокурор района возбудил дело. Мировой судья Дзержинского судебного района Перми назначил ООО «Пермская строительная компания» штраф в размере 5 тыс. рублей.