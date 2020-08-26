За сутки коронавирусом заразились жители 14 территорий Прикамья

Как сообщает пресс-служба Правительства Пермского края, четыре случая выявлено в Березниках, по три зараженных COVID-19 проживали в Октябрьском, Чайковском и Кишертском муниципальных округах. По два случая выявлено в Добрянке и Чернушке, по одному в Большесосновском районе, Губахе, Куединском округе, Лысьве, Очере, Уинском и Чердыни.