За сутки коронавирусом заразились жители 14 территорий Прикамья

Posted 26 августа 2020, 08:24
Published 26 августа 2020, 08:24
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
За сутки коронавирус диагностировали у жителей 14 территорий Пермского края. Всего за сутки выявлено 57 случаев. Большинство зараженных проживают в Перми — 32 человека.
Как сообщает пресс-служба Правительства Пермского края, четыре случая выявлено в Березниках, по три зараженных COVID-19 проживали в Октябрьском, Чайковском и Кишертском муниципальных округах. По два случая выявлено в Добрянке и Чернушке, по одному в Большесосновском районе, Губахе, Куединском округе, Лысьве, Очере, Уинском и Чердыни.
С начала распространения пандемии в Прикамье зафиксировано 7580 случаев коронавируса: 5314 человек выздоровели, 330 — скончались. Свободной от коронавируса остается только Косинский муниципальный округ.