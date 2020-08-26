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Posted 26 августа 2020, 08:24

Published 26 августа 2020, 08:24

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

За сутки коронавирусом заразились жители 14 территорий Прикамья

26 августа 2020, 08:24
Сюжет
Коронавирус в Перми
Более половина всех зараженных за сутки проживает в Перми.

За сутки коронавирус диагностировали у жителей 14 территорий Пермского края. Всего за сутки выявлено 57 случаев. Большинство зараженных проживают в Перми — 32 человека.

Как сообщает пресс-служба Правительства Пермского края, четыре случая выявлено в Березниках, по три зараженных COVID-19 проживали в Октябрьском, Чайковском и Кишертском муниципальных округах. По два случая выявлено в Добрянке и Чернушке, по одному в Большесосновском районе, Губахе, Куединском округе, Лысьве, Очере, Уинском и Чердыни.

С начала распространения пандемии в Прикамье зафиксировано 7580 случаев коронавируса: 5314 человек выздоровели, 330 — скончались. Свободной от коронавируса остается только Косинский муниципальный округ.

#Общество#Коронавирус в Перми
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