Пермские депутаты выделили средства на выплаты многодетным и проведение спортивных мероприятий

Депутаты поддержали продление ряда расходных обязательств до 2023 года. В их число входят финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в опасном социальном положении и из малоимущих семей, компенсации проезда в медицинские организации для пермяков с хронической почечной недостаточностью, студентов очного отделения и школьников. Депутаты планируют предложить многодетным семьям выплаты вместо земельного кучастка и организовать перевозку учащихся из удаленных районов. Некоторые депутаты считают, что выделенных семьям средств недостаточно, ведь выплаты не позволят выкупить участок в полном объеме. Илья Лисняк считает, что депутаты исходят из возможностей бюджета, а денежные средства лишними не будут. Кроме того, было решено обеспечить учащихся начальных классов кадетской школы бесплатным двухразовым питанием.