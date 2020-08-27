Пермские депутаты выделили средства на выплаты многодетным и проведение спортивных мероприятий

Posted 27 августа 2020, 04:49
Published 27 августа 2020, 04:49
Modified 2 марта 2023, 15:45
Updated 2 марта 2023, 15:45
Во вторник, 25 августа, состоялось пленарное заседание Пермской городской думы. На нем депутаты обсудили ряд расходных обязательств, выплаты многодетным семьям и проведение спортивных мероприятий.
Как сообщает пресс-служба пермской городской Думы, депутаты рассмотрели вопрос об организации спортивных мероприятий с участием спортсменов из других городов. Принятие расходного обязательства расширит календарный план спортивных мероприятий города, позволит участвовать в межмуниципальных и межрегиональных соревнованиях, то есть, проводить мероприятия с более чем 1 тыс. участников. Власти должны исполнить обязательство до 2023 года.
Депутат Надежда Агишева считает, что субсидии по проекту должны распределяться и между некоммерческими организациями. Она предлагает внести изменения в проект, так как он противоречит действующему законодательству. Заместитель председателя пермской городской Думы Алексей Грибанов поддержал иницативу. Депутаты утвердили проект и приняли решение проработать предложение.
Депутаты поддержали продление ряда расходных обязательств до 2023 года. В их число входят финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в опасном социальном положении и из малоимущих семей, компенсации проезда в медицинские организации для пермяков с хронической почечной недостаточностью, студентов очного отделения и школьников. Депутаты планируют предложить многодетным семьям выплаты вместо земельного кучастка и организовать перевозку учащихся из удаленных районов. Некоторые депутаты считают, что выделенных семьям средств недостаточно, ведь выплаты не позволят выкупить участок в полном объеме. Илья Лисняк считает, что депутаты исходят из возможностей бюджета, а денежные средства лишними не будут. Кроме того, было решено обеспечить учащихся начальных классов кадетской школы бесплатным двухразовым питанием.