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Posted 27 августа 2020, 04:49

Published 27 августа 2020, 04:49

Modified 2 марта 2023, 15:45

Updated 2 марта 2023, 15:45

Пермские депутаты выделили средства на выплаты многодетным и проведение спортивных мероприятий

Пермские депутаты выделили средства на выплаты многодетным и проведение спортивных мероприятий

27 августа 2020, 04:49
Фото: Properm.ru.
Во вторник в пермской городской Думе обсудили ряд расходных обязательств.

Во вторник, 25 августа, состоялось пленарное заседание Пермской городской думы. На нем депутаты обсудили ряд расходных обязательств, выплаты многодетным семьям и проведение спортивных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба пермской городской Думы, депутаты рассмотрели вопрос об организации спортивных мероприятий с участием спортсменов из других городов. Принятие расходного обязательства расширит календарный план спортивных мероприятий города, позволит участвовать в межмуниципальных и межрегиональных соревнованиях, то есть, проводить мероприятия с более чем 1 тыс. участников. Власти должны исполнить обязательство до 2023 года.

Депутат Надежда Агишева считает, что субсидии по проекту должны распределяться и между некоммерческими организациями. Она предлагает внести изменения в проект, так как он противоречит действующему законодательству. Заместитель председателя пермской городской Думы Алексей Грибанов поддержал иницативу. Депутаты утвердили проект и приняли решение проработать предложение.

Депутаты поддержали продление ряда расходных обязательств до 2023 года. В их число входят финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в опасном социальном положении и из малоимущих семей, компенсации проезда в медицинские организации для пермяков с хронической почечной недостаточностью, студентов очного отделения и школьников. Депутаты планируют предложить многодетным семьям выплаты вместо земельного кучастка и организовать перевозку учащихся из удаленных районов. Некоторые депутаты считают, что выделенных семьям средств недостаточно, ведь выплаты не позволят выкупить участок в полном объеме. Илья Лисняк считает, что депутаты исходят из возможностей бюджета, а денежные средства лишними не будут. Кроме того, было решено обеспечить учащихся начальных классов кадетской школы бесплатным двухразовым питанием.

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