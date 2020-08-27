Tele2 дарит смартфоны к началу учебного года

Для участия в акции необходимо совершить любую покупку, денежный перевод, пополнение баланса в салоне или модуле Tele2. В чеке автоматически будут напечатаны ссылка на портал с розыгрышем и промокод, который необходимо зарегистрировать на сайте. Он позволит стать участником еженедельного розыгрыша призов, а также копить баллы, которые можно обменять на три гарантированных подарка. Дополнительные баллы можно заработать в викторинах на сайте, а также с помощью сканирования QR-кода, размещенного в салонах. Подробнее о правилах акции можно узнать здесь.