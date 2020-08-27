В Перми создана база данных об умерших в эвакуационных госпиталях во время войны

Ранее в Перми была сделана перепись захоронений бойцов на территории Егошихинского кладбища. «Долгое время эта тема была закрыта. Однажды в Пермь приехал парень из центральной России, он нашел предполагаемую могилу деда на Егошихинском кладбище, но одна буква в инициалах не совпала. Проверили в документах архива и обнаружили, что полных данных о похороненных в Молотовской области умерших в госпиталях военного времени в Пермском крае просто нет», — сообщил Неганов.