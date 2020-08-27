В Перми создана база данных об умерших в эвакуационных госпиталях во время войны

Posted 27 августа 2020, 12:22
Published 27 августа 2020, 12:22
Modified 2 марта 2023, 15:45
Updated 2 марта 2023, 15:45
В Перми создана база данных о похороненных на территории Молотовской области бойцах Красной Армии, умерших в эвакуационных госпиталях. Об этом рассказал сегодня, 27 августа, на заседании координационного совета по сохранению памяти о Великой Отечественной войне директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов.
Ранее в Перми была сделана перепись захоронений бойцов на территории Егошихинского кладбища. «Долгое время эта тема была закрыта. Однажды в Пермь приехал парень из центральной России, он нашел предполагаемую могилу деда на Егошихинском кладбище, но одна буква в инициалах не совпала. Проверили в документах архива и обнаружили, что полных данных о похороненных в Молотовской области умерших в госпиталях военного времени в Пермском крае просто нет», — сообщил Неганов.
Данные о похороненных бойцах в электронной базе продолжают пополняться. Как рассказал руководитель ГАСПИ, сейчас сотрудники архива работают с документами Филиала ЦАМО РФ (военно-медицинских документов) в Санкт-Петербурге и других федеральных и региональных архивов. По словам Неганова, выяснилось, что архивы российских эвакогоспиталей 75 лет ранее не были востребованы. «Наш сотрудник разбирает папку за папкой и находит данные о похорошенных бойцах, затем они будут перенесены в электронную базу», — дополнил Неганов.
Всего в Молотовской области в годы войны быд размещен 161 госпиталь, они находились в Перми, Березниках, Соликамске, Александровске, Верещагино, Кизеле, Губахе и других городах и поселках. Многие захоронения умерших в госпиталях за пределами Перми до сих пор неизвестны, к поиску могил бойцов присоединились школьники, инициатором проекта стала директор пермской школы №9 им. А.С Пушкина Наталья Курдина.
Сейчас база данных «Военнослужащие, умершие в госпиталях на территории Молотовской области (Пермского края) во время Великой Отечественной войны» создана на основе документов, хранящихся в Пермском государственном архиве социально-политической истории и в Филиале Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (военно-медицинских документов) в Санкт-Петербурге. Она включает 4577 персональных записей советских военнослужащих, умерших в эвакогоспиталях и похороненных на территории современного Пермского края.