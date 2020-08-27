В России предложили включать в экипажи пассажирских самолетов медработников

Экипаж самолета не всегда может быстро оказать надлежащую медицинскую помощь пассажиру, которому стало плохо во время полета. Поэтому общественник предлагает обязать авиакомпании включить врача в состав экипажа на рейсы, длящиеся более трех часов. Медработник на борту воздушного судна сможет вовремя оказать помощь пассажирам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем.