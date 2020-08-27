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Posted 27 августа 2020, 08:28

Published 27 августа 2020, 08:28

Modified 2 марта 2023, 15:45

Updated 2 марта 2023, 15:45

В России предложили включать в экипажи пассажирских самолетов медработников

27 августа 2020, 08:28
Медработник на борту воздушного судна сможет вовремя оказать помощь пассажирам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил влючать медработника в состав экипажей пассажирских лайнеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма министру транспорта России Евгению Дитриху.

Экипаж самолета не всегда может быстро оказать надлежащую медицинскую помощь пассажиру, которому стало плохо во время полета. Поэтому общественник предлагает обязать авиакомпании включить врача в состав экипажа на рейсы, длящиеся более трех часов. Медработник на борту воздушного судна сможет вовремя оказать помощь пассажирам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем.

#Общество
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