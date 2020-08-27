Вместо одного телевизора — пять! «Ростелеком» обновляет приставки интерактивного телевидения

Не так давно пользователям стала доступна большая библиотека электронных и аудиокниг. Это кстати очень поможет школьникам ознакомится с литературой, которая была задана в качестве, чтения на лето. Переход на платформу Wink занимает всего несколько минут, пользователь может обновить приставку самостоятельно, если в меню устройства есть кнопка «Перейти на Wink». На текущий момент Wink уже выбрали 53% пользователей IPTV в Пермском крае.