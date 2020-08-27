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Posted 27 августа 2020, 04:00

Published 27 августа 2020, 04:00

Modified 2 марта 2023, 15:45

Updated 2 марта 2023, 15:45

Вместо одного телевизора — пять! «Ростелеком» обновляет приставки интерактивного телевидения

27 августа 2020, 04:00
Сюжет
Новости телекома
Теперь они будут работать на платформе Wink.

Выбрать самый интересный из 5 тыс. фильмов и сериалов теперь легко. Интерактивное телевидение от «Ростелекома» становится ещё удобнее. После обновления весь контент можно будет смотреть на пяти устройствах.

«Ростелеком» в Пермском крае запустил процесс по обновлению программного обеспечения на приставках интерактивного телевидения (IPTV) с переходом на новую цифровую платформу Wink.

Процесс обновления приставок проходит бесплатно. Разобраться в навигации обновленного интерфейса сможет даже ребенок. Кстати, переживать за то, что он будет смотреть, не придется. С помощью усовершенствованной функции «Родительский контроль» можно устанавливать ограничение на не подходящий по возрасту контент, скрывать в меню нежелательные для детского просмотра телеканалы.

После обновления программного обеспечения интерфейс ТВ-приставок становится ярче и интереснее для восприятия, а управление и навигация — намного проще и удобнее. Найти нужный канал, передачу, фильм или сериал (а это более 30 тыс. наименований) можно будет всего в несколько кликов. С обновленным Wink контент, купленный на приставке интерактивного телевидения, будет бесплатно доступен на пяти экранах одновременно (смартфона, планшета, ноутбука).

Не так давно пользователям стала доступна большая библиотека электронных и аудиокниг. Это кстати очень поможет школьникам ознакомится с литературой, которая была задана в качестве, чтения на лето. Переход на платформу Wink занимает всего несколько минут, пользователь может обновить приставку самостоятельно, если в меню устройства есть кнопка «Перейти на Wink». На текущий момент Wink уже выбрали 53% пользователей IPTV в Пермском крае.

Более подробную информацию о переходе на цифровой видеосервис Wink можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 1000 800.

#Телеком#Новости телекома
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