ВТБ выдал 100 млрд рублей по «Программе 1764»

С начала 2020 года ВТБ предоставил заемщикам свыше 100 млрд по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1764. Объем проведенных в текущем году выдач более чем в три раза превышает сумму предоставленного финансирования за аналогичный период прошлого года. Поддержку по «Программе 1764» в ВТБ с января 2020 года получили почти 2 тыс. субъектов МСП.