За сутки коронавирус нашли у 58 жителей Прикамья: 15 из них пенсионеры

В Пермском крае за последние сутки зафиксировано еще 58 случаев заражения COVID-19: 54 человека лечатся в больницах, четыре — на дому под наблюдением врачей. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96. Вчера он был на уровне 0,97.