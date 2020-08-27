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Posted 27 августа 2020, 07:32

Published 27 августа 2020, 07:32

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

За сутки коронавирус нашли у 58 жителей Прикамья: 15 из них пенсионеры

27 августа 2020, 07:32
Сюжет
Коронавирус в Перми
С начала распространения пандемии коронавируса в крае выявлено более 7,6 случаев заражения.

В Пермском крае за последние сутки зафиксировано еще 58 случаев заражения COVID-19: 54 человека лечатся в больницах, четыре — на дому под наблюдением врачей. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96. Вчера он был на уровне 0,97.

«Из 58 новых инфицированных — 17 мужчин, 39 женщин, двое детей (один мальчик и одна девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 9 человек, 32 человека в возрасте 45–65, 15 человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За последние сутки в России выявлено 4 711 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 6 411 человек.

#Общество#Коронавирус в Перми
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