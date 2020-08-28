Суд отказался обжаловать приговор мошеннице, обманувшей дольщиков ЖСК «Адмирала Ушакова, 21»

В период с января 2017 по декабрь 2018 года риэлтор предлагала пермякам помощь в продаже паев в ЖСК «Адмирала Ушакова, 21». Она оформила ряд договоров уступки прав требований на свое имя и перепродала их третьим лицам. В результате девяти потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей. Женщина распорядилась полученными деньгами по своему усмотрению.