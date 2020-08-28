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Posted 28 августа 2020, 15:01

Published 28 августа 2020, 15:01

Modified 2 марта 2023, 15:45

Updated 2 марта 2023, 15:45

Суд отказался обжаловать приговор мошеннице, обманувшей дольщиков ЖСК «Адмирала Ушакова, 21»

Суд отказался обжаловать приговор мошеннице, обманувшей дольщиков ЖСК «Адмирала Ушакова, 21»

28 августа 2020, 15:01
Фото: Properm.ru.
В период с января 2017 по декабрь 2018 года риэлтор предлагала пермякам помощь в продаже паев.

В Пермском краевом суде была рассмотрена апелляция осужденного риэлтора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

Ленинский районный суд признал женщину виновной в совершении семи преступлений по ч. 4 ст.159 УК РФ и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо-крупном и крупном размере). Ей назначено 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В период с января 2017 по декабрь 2018 года риэлтор предлагала пермякам помощь в продаже паев в ЖСК «Адмирала Ушакова, 21». Она оформила ряд договоров уступки прав требований на свое имя и перепродала их третьим лицам. В результате девяти потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей. Женщина распорядилась полученными деньгами по своему усмотрению.

Судебная коллегия по уголовным делам оставила жалобу осужденной и ее адвоката без удовлетворения.

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#Недвижимость
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