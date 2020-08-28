Суд отказался обжаловать приговор мошеннице, обманувшей дольщиков ЖСК «Адмирала Ушакова, 21»

Posted 28 августа 2020, 15:01
Published 28 августа 2020, 15:01
Modified 2 марта 2023, 15:45
Updated 2 марта 2023, 15:45
В Пермском краевом суде была рассмотрена апелляция осужденного риэлтора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.
Ленинский районный суд признал женщину виновной в совершении семи преступлений по ч. 4 ст.159 УК РФ и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо-крупном и крупном размере). Ей назначено 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В период с января 2017 по декабрь 2018 года риэлтор предлагала пермякам помощь в продаже паев в ЖСК «Адмирала Ушакова, 21». Она оформила ряд договоров уступки прав требований на свое имя и перепродала их третьим лицам. В результате девяти потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей. Женщина распорядилась полученными деньгами по своему усмотрению.
Судебная коллегия по уголовным делам оставила жалобу осужденной и ее адвоката без удовлетворения.