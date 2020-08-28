За сутки от коронавируса в Прикамье умерли еще три человека

В Пермском крае зафиксировано еще три смерти пациентов с коронавирусом. Краевой Минздрав сообщает, что за сутки стало известно о смерти трех человек от коронавируса. Учитывая это, количество летальных исходов от COVID-19 в Прикамье увеличилось до 209, не от COVID-19 умерли 127 человек.