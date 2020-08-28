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Posted 28 августа 2020, 06:36

Published 28 августа 2020, 06:36

Modified 2 марта 2023, 15:45

Updated 2 марта 2023, 15:45

За сутки от коронавируса в Прикамье умерли еще три человека

28 августа 2020, 06:36
Сюжет
Коронавирус в Перми
На утро 28 августа общее количество случаев заражения в Пермском крае составляет 7638. Данные о новых зараженных поступят от федерального штаба около 12:30.

В Пермском крае зафиксировано еще три смерти пациентов с коронавирусом. Краевой Минздрав сообщает, что за сутки стало известно о смерти трех человек от коронавируса. Учитывая это, количество летальных исходов от COVID-19 в Прикамье увеличилось до 209, не от COVID-19 умерли 127 человек.

Сейчас на лечении остаются 1973 человека: 1907 пациент с коронавирусом, а также 66 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19. Минздрав также сообщает, что за сутки от коронавируса выздоровели 40 человек. Общее количество выздоровевших в крае составляет 5395 человек.

#Общество#Коронавирус в Перми
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