За сутки от коронавируса в Прикамье умерли еще три человека

Posted 28 августа 2020, 06:36
Published 28 августа 2020, 06:36
Modified 2 марта 2023, 15:45
Updated 2 марта 2023, 15:45
В Пермском крае зафиксировано еще три смерти пациентов с коронавирусом. Краевой Минздрав сообщает, что за сутки стало известно о смерти трех человек от коронавируса. Учитывая это, количество летальных исходов от COVID-19 в Прикамье увеличилось до 209, не от COVID-19 умерли 127 человек.
Сейчас на лечении остаются 1973 человека: 1907 пациент с коронавирусом, а также 66 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19. Минздрав также сообщает, что за сутки от коронавируса выздоровели 40 человек. Общее количество выздоровевших в крае составляет 5395 человек.