Полицейские задержали в Перми двух автоугонщиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, за день в ведомство поступило два сообщения об угоне двух машин.

Вечером 27 августа автомобили были припаркованы на придомовых территориях. Fiat — на ул. Стахановская, Daewoo Nexia — на ул. Плеханова. На утро оба владельца не обнаружили свои машины.