Posted 29 августа 2020, 04:49
Published 29 августа 2020, 04:49
Modified 2 марта 2023, 15:45
Updated 2 марта 2023, 15:45
Полицейские задержали в Перми двух автоугонщиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, за день в ведомство поступило два сообщения об угоне двух машин.
Вечером 27 августа автомобили были припаркованы на придомовых территориях. Fiat — на ул. Стахановская, Daewoo Nexia — на ул. Плеханова. На утро оба владельца не обнаружили свои машины.
Как оказалось, к обоим преступлениям причастны одни и те же лица. Злоумышленников задержали 28 августа. Подозреваемыми оказались два юноши, проживающие в Дзержинском и Индустриальном районах. Обе машины были найдены и переданы владельцам. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело.