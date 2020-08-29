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Posted 29 августа 2020, 04:49

Published 29 августа 2020, 04:49

Modified 2 марта 2023, 15:45

Updated 2 марта 2023, 15:45

Полицейские задержали в Перми двух автоугонщиков

29 августа 2020, 04:49
За сутки злоумышленники похитили два автомобиля: Fiat и Daewoo Nexia.

Полицейские задержали в Перми двух автоугонщиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, за день в ведомство поступило два сообщения об угоне двух машин.
Вечером 27 августа автомобили были припаркованы на придомовых территориях. Fiat — на ул. Стахановская, Daewoo Nexia — на ул. Плеханова. На утро оба владельца не обнаружили свои машины.

Как оказалось, к обоим преступлениям причастны одни и те же лица. Злоумышленников задержали 28 августа. Подозреваемыми оказались два юноши, проживающие в Дзержинском и Индустриальном районах. Обе машины были найдены и переданы владельцам. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело.

#Происшествия
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