Возрожденный «Амкар» одержал победу над СШОР «Звезда»

Posted 29 августа 2020, 13:56
Published 29 августа 2020, 13:56
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Сегодня, 29 августа, состоялся матч между двумя пермскими командами — «Амкаром» и СШОР «Звезда». Матч проходил в рамках Первенства России III дивизион зона «Урал и Западная Сибирь»
Встреча закончилась победой красно-черных со счетом 2:1. Счет открыли футболисты «Звезды», реализовав угловой удар на 11 минуте. Однако позднее «Амкару» удалось отыграться и забить второй (победный) мяч. Голами у красно-черных отличились Игорь Туснин и Павел Бабкин (14 и 57 минута).
Следующий матч «Амкар» проведет 5 сентября против ФК «Прикамье».
15 августа региональные власти передали бренд «Амкар» футбольной команде Академии игровых видов спорта. В команде состоят молодые футболисты из Пермского края, преимущественно 2002 года рождения. К 2023 году клуб должен выйти в Футбольную национальную лигу (первый дивизион).