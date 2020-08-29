Возрожденный «Амкар» одержал победу над СШОР «Звезда»

Встреча закончилась победой красно-черных со счетом 2:1. Счет открыли футболисты «Звезды», реализовав угловой удар на 11 минуте. Однако позднее «Амкару» удалось отыграться и забить второй (победный) мяч. Голами у красно-черных отличились Игорь Туснин и Павел Бабкин (14 и 57 минута).