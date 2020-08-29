properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа 2020, 13:56

Published 29 августа 2020, 13:56

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Возрожденный «Амкар» одержал победу над СШОР «Звезда»

29 августа 2020, 13:56
Сюжет
Амкар
Встреча двух пермских команд прошла сегодня в манеже «Пермь Великая».

Сегодня, 29 августа, состоялся матч между двумя пермскими командами — «Амкаром» и СШОР «Звезда». Матч проходил в рамках Первенства России III дивизион зона «Урал и Западная Сибирь»

Встреча закончилась победой красно-черных со счетом 2:1. Счет открыли футболисты «Звезды», реализовав угловой удар на 11 минуте. Однако позднее «Амкару» удалось отыграться и забить второй (победный) мяч. Голами у красно-черных отличились Игорь Туснин и Павел Бабкин (14 и 57 минута).

Следующий матч «Амкар» проведет 5 сентября против ФК «Прикамье».

15 августа региональные власти передали бренд «Амкар» футбольной команде Академии игровых видов спорта. В команде состоят молодые футболисты из Пермского края, преимущественно 2002 года рождения. К 2023 году клуб должен выйти в Футбольную национальную лигу (первый дивизион).

#Спорт#Амкар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика