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Posted 31 августа 2020, 06:20

Published 31 августа 2020, 06:20

Modified 2 марта 2023, 15:45

Updated 2 марта 2023, 15:45

Пьяный житель Добрянки угнал машину друга

31 августа 2020, 06:20
Мужчина воспользовался тем, что приятель уснул. Нарушителя задержали сотрудники ДПС,

В Добрянке сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, подозреваемым проходит местный 36-летний житель.

В середине августа сотрудники ГИБДД остановили инормаку за рулем которой был нетрезвый мужчина не имеющий водительских прав. Полицейские установили, что водитель не является владельцем, а мужчина после застолья со знакомым без его разрешения взял ключи и поехал покататься. По факту совершенного рпеступления возбуждено уголовное дело.

#Происшествия
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