Пьяный житель Добрянки угнал машину друга

В середине августа сотрудники ГИБДД остановили инормаку за рулем которой был нетрезвый мужчина не имеющий водительских прав. Полицейские установили, что водитель не является владельцем, а мужчина после застолья со знакомым без его разрешения взял ключи и поехал покататься. По факту совершенного рпеступления возбуждено уголовное дело.