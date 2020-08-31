Пьяный житель Добрянки угнал машину друга

Posted 31 августа 2020, 06:20
Published 31 августа 2020, 06:20
Modified 2 марта 2023, 15:45
Updated 2 марта 2023, 15:45
В Добрянке сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, подозреваемым проходит местный 36-летний житель.
В середине августа сотрудники ГИБДД остановили инормаку за рулем которой был нетрезвый мужчина не имеющий водительских прав. Полицейские установили, что водитель не является владельцем, а мужчина после застолья со знакомым без его разрешения взял ключи и поехал покататься. По факту совершенного рпеступления возбуждено уголовное дело.