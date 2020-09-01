Главный по дорожному движению признал своей ошибкой новый пешеходный переход в Перми

«Перенос пешеходного перехода ближе к пересекаемой проезжей части — это моя ошибка. Проектировщик перенес для того, чтобы пешеходный переход шел по линии тротуара, а я не обратил на это внимание при согласовании. К сожалению, сейчас эту ошибку исправить нельзя. На следующий год готовится ремонт ул. Ленина. В ходе ремонта планируется вынести трамвайные остановки напротив ЦУМа. Это повлияет на расположение пешеходного перехода — он вернется примерно на прежнее место», — прокомментировал Кис.