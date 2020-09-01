Главный по дорожному движению признал своей ошибкой новый пешеходный переход в Перми

Posted 1 сентября 2020,, 12:23
Published 1 сентября 2020,, 12:23
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис назвал ошибочным решение о переносе пешеходного перехода на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Ранее на проблему обратил внимание градозащитник Денис Галицкий.
Общественник заметил, что после переноса «зебры», возникли затруднения при повороте для автомобилистов. Переход был ближе к автобусной остановке, и машины, которые поднимались вверх по Компросу, при повороте на Ленина, проезжали ближе к остановке. Благодаря этому автомобилисты могли проехать дальше.
«Перенос пешеходного перехода ближе к пересекаемой проезжей части — это моя ошибка. Проектировщик перенес для того, чтобы пешеходный переход шел по линии тротуара, а я не обратил на это внимание при согласовании. К сожалению, сейчас эту ошибку исправить нельзя. На следующий год готовится ремонт ул. Ленина. В ходе ремонта планируется вынести трамвайные остановки напротив ЦУМа. Это повлияет на расположение пешеходного перехода — он вернется примерно на прежнее место», — прокомментировал Кис.