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Posted 1 сентября 2020,, 12:23

Published 1 сентября 2020,, 12:23

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Главный по дорожному движению признал своей ошибкой новый пешеходный переход в Перми

Главный по дорожному движению признал своей ошибкой новый пешеходный переход в Перми

1 сентября 2020, 12:23
Фото: Денис Галицкий
Исправлять проблемный участок намерены в следующем году.

Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис назвал ошибочным решение о переносе пешеходного перехода на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Ранее на проблему обратил внимание градозащитник Денис Галицкий.

Общественник заметил, что после переноса «зебры», возникли затруднения при повороте для автомобилистов. Переход был ближе к автобусной остановке, и машины, которые поднимались вверх по Компросу, при повороте на Ленина, проезжали ближе к остановке. Благодаря этому автомобилисты могли проехать дальше.

«Перенос пешеходного перехода ближе к пересекаемой проезжей части — это моя ошибка. Проектировщик перенес для того, чтобы пешеходный переход шел по линии тротуара, а я не обратил на это внимание при согласовании. К сожалению, сейчас эту ошибку исправить нельзя. На следующий год готовится ремонт ул. Ленина. В ходе ремонта планируется вынести трамвайные остановки напротив ЦУМа. Это повлияет на расположение пешеходного перехода — он вернется примерно на прежнее место»,  — прокомментировал Кис.

#Авто#Пермские дороги
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