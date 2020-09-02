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Posted 2 сентября 2020, 14:43

Published 2 сентября 2020, 14:43

Modified 2 марта 2023, 15:43

Updated 2 марта 2023, 15:43

В Перми руководство больницы не заплатило предпринимателю за утилизацию отходов

2 сентября 2020, 14:43
Природоохранная прокуратура внесла представление, которое находится на рассмотрении.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что ГБУЗ ПК «Городская больница №6» не оплатила услуги индивидуального предпринимателя по сбору, перевозке, обеззараживанию, обезвреживанию и размещению медицинских отходов за май-июнь текущего года. Общая сумма долга медицинского учреждения составила более 149 тыс. рублей.

Природоохранная прокуратура внесла представление, которое находится на рассмотрении.

#Происшествия
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