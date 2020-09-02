В Перми руководство больницы не заплатило предпринимателю за утилизацию отходов

В ходе проверки выяснилось, что ГБУЗ ПК «Городская больница №6» не оплатила услуги индивидуального предпринимателя по сбору, перевозке, обеззараживанию, обезвреживанию и размещению медицинских отходов за май-июнь текущего года. Общая сумма долга медицинского учреждения составила более 149 тыс. рублей.