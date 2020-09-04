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Posted 4 сентября 2020, 07:42

Published 4 сентября 2020, 07:42

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Александр Репин не смог обжаловать отказ в регистрации на выборах

Александр Репин не смог обжаловать отказ в регистрации на выборах

4 сентября 2020, 07:42
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Выборы
Ранее Пермский краевой суд не разрешил кандидату в губернаторы участвовать в выборах.

3 сентября Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу незарегистрированного кандидата в губернаторы Прикамья и владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина на решение Пермского краевого суда. Ранее краевой суд признал обоснованным отказ в регистрации. На выборах Репин планировал представлять партию «Справедливая Россия».

В картотеке апелляционного суда указано, что Репину отказано в удовлетворении жалобы. 31 июля крайизбирком исключил из предвыборной гонки кандидата на пост губернатора Пермского края. При подсчете подписей выяснилось, что из 107 подписей шесть было отдано врио губернатора Дмитрию Махонину. В итоге Александр Репин не прошел муниципальный фильтр и обратился в Пермский краевой суд. В суде он утверждал, что находился в неравных условиях с Махониным, а процесс сбора подписей муниципальных депутатов в его поддержку был затруднен. Однако представители краевой избирательной комиссии и прокуратуры не согласились с этим утверждением. Суд не допустил Александра Репина к участию в выборах.

#Общество#Выборы
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