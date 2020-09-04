Александр Репин не смог обжаловать отказ в регистрации на выборах

В картотеке апелляционного суда указано, что Репину отказано в удовлетворении жалобы. 31 июля крайизбирком исключил из предвыборной гонки кандидата на пост губернатора Пермского края. При подсчете подписей выяснилось, что из 107 подписей шесть было отдано врио губернатора Дмитрию Махонину. В итоге Александр Репин не прошел муниципальный фильтр и обратился в Пермский краевой суд. В суде он утверждал, что находился в неравных условиях с Махониным, а процесс сбора подписей муниципальных депутатов в его поддержку был затруднен. Однако представители краевой избирательной комиссии и прокуратуры не согласились с этим утверждением. Суд не допустил Александра Репина к участию в выборах.