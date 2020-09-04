МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в лесах Пермского края

До 10 сентября МЧС рекомендует не посещать леса. Спасатели просят соблюдать требования пожарной безопасности и не разжигать костры. Если вы заметили небольшое возгорание, то постарайтесь остановить пожар. По возможности, отправьте кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью и сообщите о происшествии по телефону 8(342) 2410852 или 8–800–100–94–00 (круглосуточно).