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Posted 4 сентября 2020, 11:32

Published 4 сентября 2020, 11:32

Modified 2 марта 2023, 15:43

Updated 2 марта 2023, 15:43

МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в лесах Пермского края

4 сентября 2020, 11:32
При возникновении чрезвычайных ситуаций позвоните по номеру 112 или 101.

В Пермском крае с сегодняшнего дня ограничено пребывание граждан в лесах. Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России, в период с 5 по 7 сентября на юге Прикамья местами ожидается четвертый класс пожарной опасности (высокая).

До 10 сентября МЧС рекомендует не посещать леса. Спасатели просят соблюдать требования пожарной безопасности и не разжигать костры. Если вы заметили небольшое возгорание, то постарайтесь остановить пожар. По возможности, отправьте кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью и сообщите о происшествии по телефону 8(342) 2410852 или 8–800–100–94–00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций позвоните по номеру 112 или 101.

#Регион
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