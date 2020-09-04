В Ростовской области увеличилось число погибших в ДТП

Posted 4 сентября 2020, 13:13
Published 4 сентября 2020, 13:13
Modified 2 марта 2023, 15:43
Updated 2 марта 2023, 15:43
В Ростовской области в июле увеличилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Но по статистике на 60,6% возросло число погибших. Это связано с несколькими причинами — возросшая интенсивность дорожного движения на транзитных трассах, курортным сезоном и поэтапным снятием ограничительных мер. Чаще всего, аварии происходят из-за того, что водители выезжают на встречную полосу.
С начала 2020 года в Ростовской области зарегистрировано 1478 ДТП, в которых погибли 269 человек. Число аварий за год снизилось на 24,6%.