В Ростовской области увеличилось число погибших в ДТП

Но по статистике на 60,6% возросло число погибших. Это связано с несколькими причинами — возросшая интенсивность дорожного движения на транзитных трассах, курортным сезоном и поэтапным снятием ограничительных мер. Чаще всего, аварии происходят из-за того, что водители выезжают на встречную полосу.