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Posted 4 сентября 2020, 13:13

Published 4 сентября 2020, 13:13

Modified 2 марта 2023, 15:43

Updated 2 марта 2023, 15:43

В Ростовской области увеличилось число погибших в ДТП

4 сентября 2020, 13:13
Чаще всего, аварии происходят из-за того, что водители выезжают на встречную полосу.

В Ростовской области в июле увеличилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Но по статистике на 60,6% возросло число погибших. Это связано с несколькими причинами — возросшая интенсивность дорожного движения на транзитных трассах, курортным сезоном и поэтапным снятием ограничительных мер. Чаще всего, аварии происходят из-за того, что водители выезжают на встречную полосу.

С начала 2020 года в Ростовской области зарегистрировано 1478 ДТП, в которых погибли 269 человек. Число аварий за год снизилось на 24,6%.

#Происшествия
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