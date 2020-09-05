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Posted 5 сентября 2020, 05:31

Published 5 сентября 2020, 05:31

Modified 2 марта 2023, 15:43

Updated 2 марта 2023, 15:43

В выходные пермское ГИБДД будет массово проверять водителей

В выходные пермское ГИБДД будет массово проверять водителей

5 сентября 2020, 05:31
Фото: Properm.ru.
Сотрудники Госавтоинспекции будут проводить профилактическое мероприятие «Опасный водитель».

В Перми сотрудники Госавтоинспекции проведут в выходные мероприятий «Опасный водитель». Во время рейдов инспекторы будут выявлять водителей, которые управляют автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

В Госавтоинспекции напоминают, что за пьяное вождение можно получить наказание в виде лишения прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение водитель может получить уже тюремный срок до двух лет, лишения прав на три года и штраф до 300 тыс. рублей.

Сотрудники ГИБДД просят сообщать о пьяных или неадекватных водителях по телефону дежурной части: 246–79–00 или «102».

#Авто
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