В выходные пермское ГИБДД будет массово проверять водителей

В Госавтоинспекции напоминают, что за пьяное вождение можно получить наказание в виде лишения прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение водитель может получить уже тюремный срок до двух лет, лишения прав на три года и штраф до 300 тыс. рублей.