В выходные пермское ГИБДД будет массово проверять водителей

Posted 5 сентября 2020, 05:31
Published 5 сентября 2020, 05:31
Modified 2 марта 2023, 15:43
Updated 2 марта 2023, 15:43
В Перми сотрудники Госавтоинспекции проведут в выходные мероприятий «Опасный водитель». Во время рейдов инспекторы будут выявлять водителей, которые управляют автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.
В Госавтоинспекции напоминают, что за пьяное вождение можно получить наказание в виде лишения прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение водитель может получить уже тюремный срок до двух лет, лишения прав на три года и штраф до 300 тыс. рублей.
Сотрудники ГИБДД просят сообщать о пьяных или неадекватных водителях по телефону дежурной части: 246–79–00 или «102».