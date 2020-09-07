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Posted 7 сентября 2020, 04:28

Published 7 сентября 2020, 04:28

Modified 2 марта 2023, 15:43

Updated 2 марта 2023, 15:43

ФАС России положительно оценила ситуацию в электроэнергетическом комплексе Пермского края

7 сентября 2020, 04:28
В Пермском крае средний тариф на электроэнергию составляет 2,07 рубля.

Услуги по передаче электроэнергии в среднем в Приволжском федеральном округе составляют 2,48 рубля за кВт/час, в то время как в Пермском крае средний тариф — 2,07 рубля. Об этом заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев сообщил на совещании по вопросам тарифного регулирования ФАС России и правительства Пермского края, которое прошло 4 сентября в формате ВКС.

В мероприятии приняли участие глава региона Дмитрий Махонин, заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский, представители правительства Пермского края, компаний в сфере ТЭК и электроэнергетики. Компанию «Россети Урал» представлял генеральный директор Сергей Дрегваль.

Виталий Королев в целом положительно оценил ситуацию в электроэнергетическом комплексе региона. Говоря об обязательной установке интеллектуальных систем учета, он отметил: «Тот факт, что у электросетевой компании региона появляются экономия и свободные средства, и она не закладывает расходы на установку счетчиков в тарифы, является исключительно позитивным фактором. И это выгодно отличает Пермский край от других субъектов, у которых такой возможности нет».

С точки зрения вопроса формирования инвестиционной программы электросетевой компании ФАС России готова поддержать край в процессе ее утверждения.

«При согласовании программы субъект федерации должен иметь возможность приоритизировать те объекты, которые являются для него важными, и то направление, куда средства необходимо расходовать», — отметил заместитель руководителя ФАС России.

«По итогам встречи мы определили и согласовали те основные направления развития электросетевого комплекса региона, по которым мы будем двигаться в долгосрочной перспективе. Есть понимание, что для стабильного развития промышленности Пермского края и организации надежного электроснабжения жителей региона необходимы новые электросетевые объекты. Для того, чтобы построить эти объекты без роста тарифа, мы планируем заключить соглашение с «Россети Урал» и ФАС России», — резюмировал Дмитрий Махонин.

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