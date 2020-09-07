ФАС России положительно оценила ситуацию в электроэнергетическом комплексе Пермского края

Виталий Королев в целом положительно оценил ситуацию в электроэнергетическом комплексе региона. Говоря об обязательной установке интеллектуальных систем учета, он отметил: «Тот факт, что у электросетевой компании региона появляются экономия и свободные средства, и она не закладывает расходы на установку счетчиков в тарифы, является исключительно позитивным фактором. И это выгодно отличает Пермский край от других субъектов, у которых такой возможности нет».