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Posted 7 сентября 2020, 04:51

Published 7 сентября 2020, 04:51

Modified 2 марта 2023, 15:43

Updated 2 марта 2023, 15:43

Жительница Прикамья напала на сожителя с ножом

7 сентября 2020, 04:51
По предварительной версии полицейских, преступление произошло во время распития алкоголя.

В деревне Бормист Чайковского городской округа произошло тяжкое преступление. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в одном из домов произошел конфликт между 51-летней женщиной и ее 44-летним сожителем. Прикамцы поссорились из-за возникшей ревности.

Во время ссоры женщина схватила нож и ударила сожителя Мужчину с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки госпитализировали. Сейчас по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

#Происшествия
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