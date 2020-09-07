Жительница Прикамья напала на сожителя с ножом

В деревне Бормист Чайковского городской округа произошло тяжкое преступление. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в одном из домов произошел конфликт между 51-летней женщиной и ее 44-летним сожителем. Прикамцы поссорились из-за возникшей ревности.